Permanente debatirá en el Pleno "traición a la Patria" del PAN y del PRI

En conferencia, el senador comentó que los panistas al igual que los priistas piden la intervención del Ejército estadounidense con el “pretexto de narco” en México, lo que dijo es traición a la Patria.

Además, mencionó que ninguno de ellos será juzgado por traición a la patria, porque no hay legislación sobre el tema.

“Sus declaraciones siempre tienen el sentido de que es una legisladora, un legislador. Por lo tanto, si nadie puede ser reconvenido por lo que diga, mucho menos puede ser sancionado, por irresponsable que sea su declaración”, mencionó.

Esto se da después de que la senadora Lilly Téllez respaldó que Estado Unidos ayude a México a combatir el narcotráfico y acusó que el gobierno mexicano de tener supuestos nexos con el crimen organizado.

Lo último por el caso de Hernán Bermúdez, quien supuestamente es líder del grupo criminal “La Barredora” desde que era secretario de Seguridad en Tabasco. Mismo tiempo que el morenista Adán Augusto era mandatario de la entidad.

“Es bienvenida la ayuda de Estados Unidos para luchar contra los cárteles de México, y es así como se siente la mayoría de los mexicanos. Los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump envié ayuda, son a los narcopolíticos, que incluye a la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo la panista al medio estadounidense Fox News.

Al hablar sobre la propuesta que existe en la página Change.org, en la que se impulsa el desafuero de Lilly Téllez por sus declaraciones a favor de que Estados Unidos “intervenga” en México, el senador Gerardo Fernández Noroña explicó que es la Fiscalía es quien debe presentar la solicitud para retirarle la protección constitucional.

“Aunque buscara desaforarla, no ha cometido ningún ilícito, y no somos nosotros quienes determinamos si hay un ilícito o no, es la Fiscalía. Si la Fiscalía no presenta una solicitud de desafuero por haberse hecho una presunta conducta ilícita y el pleno discute”, mencionó.

Además, dijo que no es solo Lilly Téllez quien pide la “intervención” extranejera, sino panistas y priistas, como Alejando Moreno.

Este miércoles 27 de agosto será la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ya que el lunes 1 de septiembre comenzará el próximo periodo ordinario.