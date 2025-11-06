Hombre que acosó a Sheinbaum es trasladado al Reclusorio Norte

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el miércoles que presentó una denuncia contra el hombre que la manoseó e intentó besarla mientras saludaba a gente en la calle, un día después de que un vídeo del incidente se hiciera viral.

Sheinbaum dijo en su habitual conferencia de prensa matutina que el incidente fue un delito, y agregó que ella, al igual que otras mujeres en México, ha experimentado situaciones similares anteriormente.

"Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?", dijo.

El vídeo del incidente se viralizó rápidamente por Internet antes de ser retirado por algunas cuentas, subrayando para muchos en México la inseguridad a la que se enfrentan las mujeres en un país impregnado de machismo y violencia de género.

Las imágenes también han suscitado dudas sobre el equipo de seguridad de la mandataria. Al igual que su predecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador, ella viaja con un mínimo de seguridad y se muestra ampliamente disponible al público, incluso metiéndose entre multitudes.

Sheinbaum dijo el miércoles que no planeaba cambiar esa práctica, diciendo que "nosotros no podemos estar lejos de la gente".

El incidente ocurrió el martes en el centro histórico de la capital cuando la presidenta realizaba el corto trayecto a pie desde el Palacio Nacional hasta la Secretaría de Educación.

-Con información de Reuters.