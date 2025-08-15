Viaje a la Muralla China reaviva polémica por vacaciones morenistas

La diputada morenista Sandra Anaya nos comparte cómo hace ejercicio en la #MurallaChina

Hasta parece que les dijeron "salgan a gastar por el Mundo y presúmanlo en sus redes sociales". pic.twitter.com/JuBQtf9UWB — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) August 14, 2025

Esa ardua sesión duró 25 minutos para aprobar el orden del día y un acta de la sesión anterior; la diputada Anaya Villegas sólo registró asistencia virtualmente, votó y no hizo uso de la palabra pues no hubo asunto que discutir.

A esa reunión, de 40 integrantes de la Comisión sólo acudió presencialmente una, la diputada panista María Elena Pérez Jaén y 34 se conectaron por Internet, entre ellos Anaya Villegas.

"Me encanta que me estén mandando mensajes que ando en la Muralla China. Les quiero enseñar el tráfico que hay, creo que esto es la Ciudad de México”, expuso en respuesta a las críticas en su contra, por presumir sus viaje por China y Holanda.

"Me encanta que estén al pendiente de mí. Aquí estoy, voy rumbo al Congreso, antier también tuvimos sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y ha sido una semana de mucho trabajo, estuve en Conagua, sí me encantaría estar y regresar a la Muralla, pero desafortunadamente ahora sólo vivo de mis recuerdos", se defendió en video.

Según sus publicaciones Anaya Villegas, quien fue responsable de las finanzas en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, vacacionó el año pasado en la isla griega de Santorini; en diciembre en París, Francia, y en febrero pasado en Nueva York.

Anaya Villegas se burló de quienes la criticaron: "para quienes están muy al pendiente, hay por ahí un TikTok personal que hacía mucho tiempo que no usaba y subí algunas fotos de recuerdo de hace muchos años, de algunos años y me encanta la reacción".

“Ese video tiene no sé, más de 3 años, yo creo, no sé. Entonces ni siquiera era diputada. Gracias", expuso de su publicación en la Muralla China que etiquetó con las frases “#sueñocumplido” y “#murallachina”.