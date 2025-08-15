Publicidad

México

Viaje a la Muralla China reaviva polémica por vacaciones morenistas

Líderes de Morena han sido captados en lujosos viajes en Europa y Asia en las últimas semanas.
vie 15 agosto 2025 01:55 PM
muralla-china.jpg
La Muralla China es visitada por miles de personas cada año.

La diputada federal Sandra Anaya Villegas se sumó a la lista de los legisladores de Morena que presumen sus viajes por el mundo en redes sociales.

Desde la cuenta de TikTok @sandraanayavilleg, la morenista publicó el pasado martes 13 de agosto imágenes de su viaje a la Muralla China.

En sus redes, horas más tarde, aseguró que no está en China sino en la Ciudad de México y que ha tenido mucho trabajo, como la sesión de la Comisión de Seguridad Pública del pasado martes.

Esa ardua sesión duró 25 minutos para aprobar el orden del día y un acta de la sesión anterior; la diputada Anaya Villegas sólo registró asistencia virtualmente, votó y no hizo uso de la palabra pues no hubo asunto que discutir.

A esa reunión, de 40 integrantes de la Comisión sólo acudió presencialmente una, la diputada panista María Elena Pérez Jaén y 34 se conectaron por Internet, entre ellos Anaya Villegas.

"Me encanta que me estén mandando mensajes que ando en la Muralla China. Les quiero enseñar el tráfico que hay, creo que esto es la Ciudad de México”, expuso en respuesta a las críticas en su contra, por presumir sus viaje por China y Holanda.

"Me encanta que estén al pendiente de mí. Aquí estoy, voy rumbo al Congreso, antier también tuvimos sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y ha sido una semana de mucho trabajo, estuve en Conagua, sí me encantaría estar y regresar a la Muralla, pero desafortunadamente ahora sólo vivo de mis recuerdos", se defendió en video.

Según sus publicaciones Anaya Villegas, quien fue responsable de las finanzas en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, vacacionó el año pasado en la isla griega de Santorini; en diciembre en París, Francia, y en febrero pasado en Nueva York.

Anaya Villegas se burló de quienes la criticaron: "para quienes están muy al pendiente, hay por ahí un TikTok personal que hacía mucho tiempo que no usaba y subí algunas fotos de recuerdo de hace muchos años, de algunos años y me encanta la reacción".

“Ese video tiene no sé, más de 3 años, yo creo, no sé. Entonces ni siquiera era diputada. Gracias", expuso de su publicación en la Muralla China que etiquetó con las frases “#sueñocumplido” y “#murallachina”.

Viajeros frecuentes

Como ella, han viajado fuera del país Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada de diputados de Morena, quien vacacionó por España y justificó: “(mi esposa) un año me dijo, prométeme que me vas a llevar al Camino de Santiago. Y le dije que sí. Y prefiero quedar mal con la oposición que con mi esposa”.

México

Morena acumula escándalos por viajes y lujos de algunos de sus integrantes

El diputado Enrique Vázquez apareció en videos difundidos por el periodista Claudio Ochoa en el exclusivo antro “Lío”, en la isla española de Ibiza.

A fines de julio también fue grabado el senador suplente de Morena Miguel Ángel Yunes Linares en un exclusivo club de playa en Capri, Italia, país donde también se vio vacacionar al diputado morenista y ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Bravo.

El secretario de Educación, Mario Delgado, exlíder nacional de Morena, también fue captado mientras desayunaba en un restaurante en Portugal.

A ellos se sumó Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien viajó junto con el diputado federal morenista Damiel Asaf, a Tokio, Japón, para hospedarse en el lujoso hotel Okura.

El hijo del exmandatario confirmó las vacaciones en Asia y el hospedaje en ese hotel, con sus recursos, y aseguró que las fotografías de su viaje revelan que es espiado.

Crítica morenista

Cuestionada el lunes 28 de julio sobre el incumplimiento a los principios de austeridad que denotan las vacaciones a destinos internacionales realizadas por diversos morenistas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que debe haber “humildad”.

sheinbaum-Andy.png
presidencia

"Tenemos que comportarnos adecuadamente”, dice Sheinbaum por viaje de ‘Andy'

“Siempre lo voy a seguir diciendo, el poder se ejerce con humildad, con humildad, esa es mi posición y siempre va a ser. La gente tiene derecho a visitar uno u otro país, nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos nosotros“.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, ha llamado a dirigentes y legisladores de su partido a que no vivan con lujos aunque tengan recursos, ya que tienen que poner el ejemplo “de la justa medianía”.

En entrevista con Radio Fórmula, la diputada morenista y empresaria Patricia Armendáriz criticó a sus compañeros de partido.

“Lo que es criticable (es que) personas que han tenido nada más ingresos del servicio público toda su vida, se den lujos que ni siquiera yo me doy como empresaria ya con un patrimonio, ¿me explico?, eso es corrupción”, dijo.

Aseguró de manera particular del caso de López Beltrán: “yo estoy muy decepcionada con eso que está pasando y gente que no tiene razón para tener un patrimonio y que se va… perdón, el hijo del presidente no, no tiene manera de comprobar esos ingresos”.

