'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, es detenido en Monterrey

Cárdenas Medina, de 43 años, fue capturado junto a otras dos personas, Raúl "N" y Kevin Alberto "N", en un vehículo sospechoso estacionado en una plaza comercial al sur de Monterrey.

Al percatarse de la presencia de los oficiales, intentaron huir, pero fueron detenidos metros más adelante. La policía aseguró además un arma larga, una corta, cartuchos y 44 bolsas con una sustancias ilícitas.

‘El Betito’ también es señalado por encabezar operaciones de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Ya fue detenido en 2009 en Tamaulipas y en 2019 en el Estado de México.

Actualmente, se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo mantiene bajo custodia en las instalaciones de Escobedo, Nuevo León.

¿Quién es Osiel Cárdenas Guillén?

Osiel Cárdenas era apodado como "El Loco", "El Patrón", "Padrino", "Memo", "El Viejón" y "El Mata Amigos", este último sobrenombre lo adquirió luego de que asesinó a su amigo y entonces jefe del Cártel del Golfo, Salvador Gómez Herrera, en 1998, para obtener el control de esa organización delictiva.

Es identificado como exlíder del Cártel del Golfo y de "Los Zetas", grupo criminal conformado en la década de 1990 con exmilitares de élite.

En 2003, Osiel Cárdenas fue capturado por elementos del Ejército Mexicano y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Matamoros, Tamaulipas. El 7 de marzo de 2005 el gobierno mexicano concedió a Estados Unidos la extradición de Osiel Cárdenas, pero fue hasta en enero de 2007 que finalmente se hizo el traslado del capo.

Durante su juicio en Estados Unidos, Osiel Cárdenas se declaró culpable del cargo de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión a agentes federales, a cambio le fueron retirados otros 12 cargos por narcotráfico.

En diciembre de 2024 fue deportado este lunes por autoridades de Estados Unidos a México.