Senado ratifica a Omar Reyes Colmenares como titular de la UIF

“Además, por supuesto que celebramos que la Presidenta pues vaya empezando a quitar la herencia que recibió y que no ha funcionado, por el contrario, ha sido un lastre para poder avanzar”, dijo.

Además, acusó que Pablo Gómez solo estuvo en la UIF para colocar a su familia en el gobierno federal.

Mientras tanto, el petista Reginaldo Sandoval comentó que la UIF es un área en la lucha en contra del lavado de dinero y el crimen organizado, por lo que sostuvo que Reyes Colmenares tiene las facultades para encabezar la Unidad.

Aseveró que tiene liderazgo con experiencia en seguridad y capacidad de coordinación.

“Antes del gobierno de López Obrador esta Unidad ni se sabía que existía, porque era utilizada para otros fines. Ahora es para combatir la corrupción y el lavado de dinero y lo que tenga que ver con la impunidad. Estamos convencidos en el PT que el licenciado Reyes Colmenares hará un excelente trabajo en esta unidad por el bien de nuestra patria”, mencionó.

📌 El presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, toma protesta a Omar Reyes Colmenares y a María del Carmen Bonilla Rodríguez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y como Subsecretaria de @Hacienda_Mexico, respectivamente. pic.twitter.com/g5FcSWqBdG — Senado de México (@senadomexicano) August 13, 2025

¿Quién es Reyes Colmenares?

Omar Reyes Colmenares es cercano al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Antes de este nombramiento era el titular de Prevención y Reinserción Social de dicha dependencia.

Es egresado de la carrera de Derecho por la UNAM y también estuvo en la dirección de la Oficina de la Interpol en México y en la dirección de la Jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Además, fue subsecretario del Sistema Penitenciario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.

La trayectoria de Reyes Colmenares está vinculada con el manejo de estructuras de control y vigilancia penitenciaria. Su paso por la Policía de Investigación también le permitió conocer a fondo mecanismos de operación criminal y estructuras financieras vinculadas con la delincuencia.

Con su llegada a la UIF, asumirá funciones de análisis financiero y de inteligencia institucional para detectar operaciones sospechosas.