México

Gutiérrez Luna y la polémica fiesta VIP de la F1; fue una "cortesía", asegura

Aunque la ley obliga a la funcionarios a no aceptar regalos que puedan influir en el ejercicio de sus funciones, el presidente de la Cámara de Diputados insiste en que se trató de una "cortesía".
vie 08 agosto 2025 03:09 PM
sergio gutierrez luna fiesta vip f1
El diputado Sergio Gutiérrez Luna ofreció una disculpa por la campaña de desinformación y exageración que afecta a la Cuarta Transformación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, y su esposa, la diputada Karina Barreras, vuelven a estar en la polémica luego de que se dio a conocer que ambos políticos asistieron a una exclusiva fiesta VIP dentro del Gran Premio de Fórmula 1, realizado en la Ciudad de México en octubre de 2024.

Los legisladores, quienes recientemente fueron expuestos en una investigación periodística por haber gastado más de 5 millones de pesos en lentes, zapatos, bolsas, mochilas, joyería y accesos a fiestas exclusivas, ahora enfrentan esta nueva controversia.

La polémica fiesta VIP de la F1

En redes sociales y medios circuló un video en el que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa Diana Karina Barreras fueron captados el día en que acudieron a la exclusiva fiesta VIP dentro del Gran Premio de la F1.

El periodista Jorge García Orozco, quien ha documentado los lujos de la pareja, reveló imágenes y un video donde aparecen en el evento, ambientado por el DJ Alan Walker.

Cada boleto para acudir a dicho evento costó aproximadamente 8,500 dólares -unos 170,000 pesos-, lo que implicaría un gasto conjunto superior a 340,000 pesos.

México

Gutiérrez Luna niega que caso "Dato Protegido" implique censura

"Fue una cortesía", asegura el legislador

Este jueves, Sergio Gutiérrez Luna se pronunció sobre la polémica y, en entrevista para Radio Fórmula, rechazó haber comprado los boletos para acudir a la fiesta VIP de la F1.

Aseguró que los boletos fueron una “cortesía” otorgada por el Club 51.

“El Club 51 ha entregado cortesías a diferentes personalidades, entre ellas a mí. Fueron cortesías, no el dinero que se dice que cuesta... fue una invitación que se da a varias personalidades; esa fue la calidad en la que yo fui”, dijo.

Si bien el legislador fue cuestionado respecto a que posiblemente incurrió en una falta administrativa o penal -debido a que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas prohíbe a funcionarios aceptar dádivas o regalos que representen un beneficio personal-, insistió en que se trató de un boleto de cortesía, el cual no tiene precio y es gratuito.

Gutiérrez Luna calificó la difusión de este caso como parte de una “campaña orquestada por la derecha” con el fin de desprestigiarlo a él y a su esposa.

Además, ofreció una disculpa pública a la ciudadanía si la información descontextualizada generó algún malestar.

“Este tipo de cosas, distorsionadas, sí afectan al movimiento porque generan una percepción indebida”, reconoció Gutiérrez Luna.

“Esto es parte de una campaña de la derecha para usar elementos que no tienen otro trasfondo, más que ser distorsionados con afán de dañar al movimiento”, agregó.

El Club 51, organizador del evento VIP de la F1, confirmó en redes sociales que contaba con una suite en la Fórmula 1 desde hace tres años, destinada a vincular a sus miembros, y que efectivamente ofreció dos cortesías al diputado Gutiérrez Luna en la edición 2024. Sin embargo, horas después, la publicación fue eliminada y la cuenta del club fue desactivada.

Las polémicas en torno a los lujos de Gutiérrez Luna y su esposa se suman a las que se han generado en los últimos días sobre otras figuras de Morena, acusadas de realizar viajes al extranjero y dejar de lado la austeridad republicana, principio de la Cuarta Transformación impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

