Gutiérrez Luna y la polémica fiesta VIP de la F1; fue una "cortesía", asegura

La polémica fiesta VIP de la F1

En redes sociales y medios circuló un video en el que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa Diana Karina Barreras fueron captados el día en que acudieron a la exclusiva fiesta VIP dentro del Gran Premio de la F1.

El periodista Jorge García Orozco, quien ha documentado los lujos de la pareja, reveló imágenes y un video donde aparecen en el evento, ambientado por el DJ Alan Walker.

Cada boleto para acudir a dicho evento costó aproximadamente 8,500 dólares -unos 170,000 pesos-, lo que implicaría un gasto conjunto superior a 340,000 pesos.

Captan a @Sergeluna_S y a #Datoprotegido en fiesta VIP de la fórmula 1 donde cada boleto costaba 8,500 dólares (170 mil pesos) en evento del DJ Alan Walker, te cuento todo en este hilo... hay video al final 😱 pic.twitter.com/EXLmJ3FgLD — Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) August 7, 2025

"Fue una cortesía", asegura el legislador

Este jueves, Sergio Gutiérrez Luna se pronunció sobre la polémica y, en entrevista para Radio Fórmula, rechazó haber comprado los boletos para acudir a la fiesta VIP de la F1.

Aseguró que los boletos fueron una “cortesía” otorgada por el Club 51.

“El Club 51 ha entregado cortesías a diferentes personalidades, entre ellas a mí. Fueron cortesías, no el dinero que se dice que cuesta... fue una invitación que se da a varias personalidades; esa fue la calidad en la que yo fui”, dijo.

Si bien el legislador fue cuestionado respecto a que posiblemente incurrió en una falta administrativa o penal -debido a que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas prohíbe a funcionarios aceptar dádivas o regalos que representen un beneficio personal-, insistió en que se trató de un boleto de cortesía, el cual no tiene precio y es gratuito.