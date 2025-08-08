¿El bono Mujeres con Bienestar 2025 en real? Esto dijo Claudia Sheinbaum del programa

En la Mañanera del Pueblo de este 8 de agosto, se le cuestionó a la mandataria sobre las denuncias que circulan en redes sociales y en medios de comunicación en donde alertan por un fraude que circula en WhatsApp en donde se invita a la ciudadanía de entre 18 a 63 años a inscribirse a un nuevo programa federal de apoyo económico de nombre “Bonos con Bienestar”, lo cual es falso, afirmó la presidenta.

“El programa que tenemos es para mujeres de 60 a 64 años; ya reciben Pensión Mujeres Bienestar de 63 a 64 años, y en este momento están las inscripciones para 60,61 y 62 años. Van más de 600,000 mujeres ya inscritas”, destacó la jefa del Ejecutivo.

Sheinbaum Pardo también se refirió a un video que circula también en redes sociales y que se realizó con Inteligencia Artificial (IA), en donde se llama a la ciudadanía a invertir en bonos de Petróleos Mexicanos, lo que también es falso. Afirmó que se realizarán las investigaciones correspondientes porque es un delito quien promueve este falso programa del Bienestar.

Mujeres Bienestar y Mujeres con Bienestar

Existen dos programas destinados a las mujeres, uno por parte del gobierno Federal que se llama Mujeres Bienestar, y otro por parte del gobierno del Estado de México, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez.

El federal otorga un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales a mujeres de 63 y 64 años, después, cuando las beneficiarias cumplen 65 años, ya pueden acceder al programa Pensión Bienestar, cuyo apoyo es de 6,200 pesos bimestrales.

Mujeres con Bienestar otorga un apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales, además de servicios integrales para su desarrollo personal y familiar.

El gobierno mexiquense aclara el programa está destinado a mujeres de 18 a 64 años que habitan en el Estado de México y que se encuentran en condiciones de pobreza; también busca apoyar en la conclusión de estudios en todos los niveles educativos de las beneficiarias.

¿Se pueden tener ambos programas?

No, de acuerdo con lo estipulado por los lineamientos de cada programa, si se realiza el trámite para un beneficio, no se puede acceder al otro. Es decir, si se busca recibir el apoyo de Mujeres con Bienestar en Edomex, no se puede aspirar a recibir el de Mujeres Bienestar que ofrece el gobierno Federal.

Alimentación para el Bienestar

El gobierno mexiquense también cuenta con el programa Alimentación para el Bienestar, el cual busca reforzar la nutrición de mujeres de entre 50 y 64 años, favoreciendo también a sus familias y asegurando que el apoyo llegue de manera directa, sin intermediarios.