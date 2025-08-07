Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Lorenzo Córdova asegura que fue venganza política incluirlo en libros de la SEP

La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó esta semana para retirar el nombre de Lorenzo Córdova de los libros de texto.
jue 07 agosto 2025 08:09 PM
Lorenzo Cordova Conferencia Momento Mexicano -4
Lorenzo Córdova dejó la titularidad del INE durante el sexenio de López Obrador.

Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que fue una venganza política desde Morena el ser mencionado en los libros de texto de la Secretaria de Educación Pública (SEP) como un ejemplo de discriminación y racismo en el país.

“Lo que se evidencia mucho es lo que está detrás. No es una mención que intentara, digamos, tomar un ejemplo para la investigación de los chicos. Es simple y sencillamente una venganza política contra alguien que tuvo el único pecado de no entregarse al poder”, dijo el exconsejero electoral durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Publicidad

Córdova comentó que la conversación que tuvo en 2015 con Edmundo Jacobo Molina, en donde habla sobre las comunidades indígenas, fue grabada y difundida ilegalmente, lo cual, mencionó, fue una violación a sus derechos y eso fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).0

Además, durante la entrevista con Gómez Leyva, enfatizó que en ese momento ofreció una disculpa a las comunidades indígenas por los comentarios que hizo.

“Es que, como cualquier persona, cometí un error; se hizo público, porque se violaron los derechos, hay que decirlo, esto es producto de espionaje, pero que tuvo la decencia de disculparse, de ofrecer una disculpa pública en su momento”, recordó.

Lorenzo Córodova gana amparo contra libros de texto de la SEP
México

La Corte ordena retirar de los libros de texto referencia sobre Lorenzo Córdova

Además, aseguró que esto le dejó tranquilo porque al ser una figura incómoda al poder, esta grabación es lo único que le han podido encontrar.

Esto se da después de que la SCJN le otorgó un amparo para que la SEP retirara su nombre de los libros de texto, con el que se ejemplifica el racismo y la discriminación.

En esta decisión estuvo en contra las dos ministras cercanas a Morena: Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

En los libros de texto de la SEP de Proyectos Comunitarios, que se distribuyeron desde 2023 a los alumnos de sexto grado de primaria, se pide a los estudiantes imaginarse cómo será el mundo en 2050 si no se hace algo para erradicar las conductas violentas y discriminatorias.

“En en México, el presidente del Instituto Nacional del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”, dicen los libros.

En el polémico audio, Córdova de burlaba de una persona indígena.

Publicidad

Tags

Lorenzo Córdova

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad