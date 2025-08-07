¿Quién es Claudia Pavlovich?

Pavlovich Arellano nació el 17 de junio de 1969 en Magdalena de Kino, Sonora. Actualmente tiene 56 años. En 2022, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la nombró en enero de 2022 como cónsul en Barcelona, España.

Estudió Derecho en la Universidad de Sonora. Se desempeñó como regidora del Ayuntamiento de Hermosillo de 2000 a 2003. Tres años después, de 2006 a 2009 fue diputada local en la capital sonorense. Pavlovich defendió a los dueños de la Guardería ABC y los calificó como "honorables", pese a que las investigaciones sobre el incendio que dejó 49 muertos estaban abiertas. También fue senadora por Sonora de 2012 a 2015 en la LXII Legislatura.

Llegó a ser elegida como primera gobernadora de Sonora en 2015 de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido político que la expulsó de sus filas en 2022, después de que López Obrador la nombrara cónsul en 2022.

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, envió un oficio a la Comisión Permanente en donde hace referencia al artículo 89 Constitucional:

“En uso de las facultades que me confiere la fracción II del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien nombrar a la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Panamá”, detalla el texto.

El miércoles 6 de agosto, la sonorense compareció ante la Primera Comisión del Senado de la República tras su propuesta como embajadora en Panamá.

“Ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, hago de su conocimiento que la Comisión Permanente ha ratificado su nombramiento como embajadora extraordinaria, plenipotenciaria de México en la República de Panamá”, declaró Gerardo Fernández Noroña ante legisladores presentes en el pleno.

📷 Ante la Primera Comisión, comparecieron Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Francisco Javier Díaz De León, quienes fueron propuestos como representantes de las embajadas de México ante Panamá y Turquía, respectivamente. https://t.co/hyn7H0T0tj pic.twitter.com/TKh6GvMNJ6 — Senado de México (@senadomexicano) August 6, 2025

¿De qué partido es?

En su cuenta de Instagram, Claudia Pavlovich se asume como madre de familia, madre, esposa y política sonorense, es decir, no comparte su filiación partidista.

¿Qué hacen los embajadores?

La Secretaría de Relaciones Exteriores recuerda que tienen la función principal de representar los intereses del país y promover las relaciones diplomáticas en el extranjero. Los embajadores llevan a cabo negociaciones con otros gobiernos, protegen los derechos de los ciudadanos mexicanos en el exterior y fomentan la cooperación internacional en diversos ámbitos.

La propuesta de la presidenta causó controversia y acusaciones por parte de la oposición, tal es el caso de la senadora Lilly Téllez que recordó el caso de la Guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009 y en donde murieron 49 niños y niñas y 106 heridos.