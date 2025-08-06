La lista completa de becas y pensiones del Bienestar que tienen registro en agosto 2025, ¿cómo tramitarlas?

Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años

El registro a la pensión se realizará del 1 al 30 de agosto 2025. Las fechas de registro se establecen con base a la letra del primer apellido de las mujeres quienes deseen ser beneficiarias.

Las mujeres de 60 a 64 años se podrán registrar al programa en estas fecha s. Anteriormente, solo se habían registrado a partir de 63 años, pero en esta ocasión bajó la edad para recibir el apoyo.

Calendario de registro de mujeres de 60 a 64 años (Foto: Captura de pantalla de YouTube Gobierno de México)

Para inscribirse a Mujeres con Bienestar, las interesadas deben llevar estos documentos:

Identificación original y copia (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP de impresión reciente. “La CURP tiene que ser de de reciente registro, no necesariamente certificada, con que la impriman es suficiente; lo detallamos, porque es aquí donde se cotejan algunos datos”, expresó la funcionaria.

Acta de Nacimiento. “Cruzamos con la CURP para tener un registro correcto y un padrón transparente”, afirmó Ariadna Montiel Reyes.

Comprobante de Comprobante de domicilio no mayor a seis meses. (Luz, teléfono, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto.

Formato del Bienestar. Está dirigido a personas que no pueden acudir a los módulos.

Jóvenes Construyendo el Futuro

El registro a este programa comenzó el 1 de agosto y para participar deberás ingresar al sitio https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ .

Una vez dentro del sitio, es necesario crear tu perfil como aprendiz y cargar los documentos los siguientes documentos correspondientes. El proceso de selección comienza cuando te postulas a un centro de trabajo, el cual tiene hasta tres días para responder y podrá convocarte a entrevista.

Si el centro de trabajo no acepta tu postulación, podrás elegir otro. Si ya no hay espacios disponibles, deberás esperar los siguientes periodos de registro, programados para octubre y diciembre de 2025.

Becas para escuelas particulares en Edomex

El registro comenzó desde el 28 de julio y se extiende hasta el 15 de agosto de 2025. Este apoyo ofrece un descuento de 25 % hasta la exención total de colegiatura.

Este programa está dirigido a estudiantes de preescolar, primaria o secundaria en escuelas privadas incorporadas a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM).

El trámite para acceder a una beca en una escuela particular en la entidad mexiquense, se debe ingresar en este enlace, en donde se debe llenar el formato de inscripción .

Preescolar : Del 28 de julio al 1 de agosto 2025

: Del 28 de julio al 1 de agosto 2025 Primaria: Del 4 al 8 de agosto 2025

Secundaria general y técnica: Del 11 al 15 de agosto 2025

Los requisitos para postularse son los siguientes:

No estar becado por institución pública o privada alguna al momento de solicitar la beca.

Haber tenido un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2024-2025, mismo que aparece en el documento oficial denominado boleta de evaluación. Para el caso de alumnos que cursarán el preescolar o el primer grado de primaria, no se solicita este documento.

Hacer el formato de la solicitud por internet y adjuntar los siguientes documentos escaneados en formato PDF:

Acta de nacimiento de la alumna o alumno

Identificación oficial vigente, con fotografía de la madre, padre o tutor, preferentemente pasaporte o credencial para votar, escaneada por ambos lados.

CURP de la alumna o alumno.

Boleta de evaluación oficial del ciclo escolar 2024-2025, escaneada por ambos lados.

Constancia de inscripción para el ciclo escolar 2025-2026, que contenga nombre de la alumna o alumno, ciclo escolar y grado que cursará, firmado por el director escolar y con sello oficial de la escuela.

Constancia de ingresos expedida por la empresa o instancia gubernamental, señalando el sueldo mensual sin descuentos, de la madre, del padre o tutor.

Los resultados se darán a conocer el 12 de septiembre de 2025, por lo que se recomienda guardar en un lugar seguro el número de folio.

Apoyo por desempleo en Edomex

El registro es del 4 al 15 de agosto de 2025. La Secretaría del Trabajo del Estado del Estado de México (Edomex) emitió una convocatoria para apoyar a las personas mayores de edad que por diversas circunstancias se quedaron sin empleo en el reciente año y medio.

El registro se realiza en línea en este enlace, en donde se debe llenar el Formato Único del Bienestar (FUB) y adjuntar la documentación en formato PDF.

También se puede acudir a los módulos ubicados en las Oficinas Regionales de Empleo de los siguientes municipios, los días 4,5,6,7,8,11,12,13,14,15, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Atlacomulco

Ecatepec

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

San Mateo Atenco

Tlalnepantla

Tejupilco

Toluca