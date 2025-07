El INE está abierto al diálogo sobre biométricos, dice Taddei

Pero, insistió, de ser el caso tendría que consensarse una postura entre los once consejeros.

“Sí, seguramente el gobierno volteará a ver instituciones como la nuestra, que tiene una cobertura nacional. Tienen otras instituciones como la de Salud, como la Educación Pública, que también pueden llegar a todos los rincones del país, pero el Instituto fundamentalmente lo que tiene son 33 años de estar construyendo este Padrón y esta Lista”, dijo.

Además, añadió, “aparte 33 años de estar consolidando esto. Por eso hablo de la operatividad que se tendría que estar desarrollando en todo el país para que esto empiece a fortalecerse, empiece a caminar el tema de la CURP biométrica”.

En rueda de prensa, la consejera presidenta admitió que hoy “no es que haya algo en la ley que nos obligue o que nos lleve por ese camino, no hay nada”.

Pero de manera reiterada explicó que en todo caso debe consensarse una postura.

“No hay una petición, no hay nada de eso, pero si existiera, como puede ser el caso que tú misma planteas, pues estaríamos sentados 11 consejeros, no Guadalupe. Así es de que no hablemos de que se va a entregar el Padrón y la Lista Nominal, porque sería lo más ilógico que pudiera pasar en este momento de que estuviéramos atreviéndonos a decir que vamos a entregar el Padrón y la Lista”, dijo.

¿El INE podría entregar datos del padrón?

En el pasado periodo extraordinario de sesiones, el Congreso de la Unión aprobó reformas relacionadas directamente con los datos personales de los mexicanos.

Por un lado, en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, se estableció la obligación de todas las instituciones del Estado mexicano e incluso empresas privadas a dar acceso a las bases de datos (sanitarias, fiscales, bancarias, entre otras), a la Secretaría de Seguridad.

Con toda esa información se mandató crear y operar una Plataforma Central de Inteligencia (PCI) que reunirá las bases de datos en posesión de entes públicos y privados.

Otra reforma aprobada fue a la Ley General de Población, que ordenó generar una Plataforma Única de Identidad (PUI), que conjuntará las Claves Únicas del Registro Nacional de Población (CURP), ahora con datos biométricos, lo que dará paso a la CURP biométrica.

Hasta ahora no se ha modificado la ley electoral o las atribuciones específicas del INE respecto al padrón electoral y el LNE, pero las leyes en materia de seguridad obligarían a todas las instituciones del Estado.