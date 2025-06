Jacobo fue asaltado en EU y vida pende de un hilo mientras espera un permiso humanitario

El consulado de México en Orlando, a cargo de Juan Sabines Guerrero (exgobernador del estado de Chiapas), ayudó a Jacobo en un primer momento con el pago de una póliza de seguro médico, pero no ha enviado la carta notariada que avale que será el respaldo económico de Jacobo, afirma Alondra Alvarado, una abogada mexicana y defensora de derechos humanos que acompaña el caso.

Las autoridades consulares también prometieron ayudar con abogados para regular la situación migratoria de los hermanos Hernández Rubio, pero iniciaron el trámite hasta abril y continúa en proceso. Tampoco han avanzado las investigaciones de las autoridades estadounidenses para dar con el asaltante de Jacobo.

Jacobo espera justicia y atención real tanto de las autoridades de Estados Unidos como de las autoridades mexicanas”, Alondra Alvarado, abogada y defensora de derechos humanos

Con el tiempo encima

Cristina Valdés, activista y defensora de personas migrantes en Estados Unidos, explica que, además, el consulado cambió la póliza de seguro de Jacobo por una más económica. Cubrió el costo de los primeros dos meses por 450 dólares y ahora los hermanos pagan 10 dólares mensuales.

Sin embargo, esa póliza no incluye el traslado de hospital a hospital. El consulado ha propuesto pagar el transporte de Jacobo, pero en un vehículo particular. Y la residencia en Miami que piden los médicos sería en una habitación de hotel.

“¿Cómo vas a trasladar a una persona que estuvo hace unos días en terapia intensiva en un vehículo particular? En esas condiciones, ¿cómo lo trasladas?", reprocha la defensora.

Por eso, Gerbacio pide que el traslado sea en ambulancia. A cambio, el consulado exigió a Gerbacio firmar una carta donde solicita esta ayuda al consulado de Orlando y acepta que deslinda de cualquier responsabilidad a las autoridades consulares. Gerbacio, afirma, signó la carta bajo presión y con la amenaza de que, si no lo hacía, el consulado retiraría la ayuda.

Gerbacio señala que personal del consulado mexicano en Orlando redactó esa carta para que él la firmara. (Foto: Especial)

El documento se lo hicieron llegar a través de una trabajadora social que no habla español, sostiene. Gerbacio solicitó un traductor para comunicarse con ella porque no habla inglés, pero solo le proporcionaron uno digital.

A la fecha, no se ha concretado el traslado de Jacobo, que los médicos estimaban para el 27 de mayo. El tiempo agobia a Gerbacio. Tiene un mes para no ser expulsado de Estados Unidos, mientras los médicos presionan por trasladar a Jacobo o darlo de alta, sin que tenga un lugar adecuado donde quedarse mientras continúa su recuperación.

La economía de la familia también se ve afectada. Los dos hermanos mantienen a sus padres, adultos mayores que permanecen en México, y a la esposa de Gerbacio, pero ninguno de los dos trabaja desde enero.

“Nos ha impactado emocionalmente y económicamente también”, comparte Gerbacio.

“Yo estoy aquí y lo veo todos los días sufrir. Mi esposa está triste, mis papás también están tristes, les da mucho sentimiento que él está lejos, sufriendo mucho y no saben a ciencia cierta qué va a pasar. Sí nos ha pegado muy fuerte porque yo no estoy trabajando ni él está trabajando, y él era el que ayudaba a mis papás. Ellos lo sienten mucho porque no ha regresado a casa y sigue en el hospital”, dice.

Buscan apoyo en México

La defensora Valdés y la abogada Alvarado han buscado a autoridades mexicanas para que atiendan el caso de Jacobo.

Entregaron una carta en Palacio Nacional dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum e interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por considerar que el consulado mexicano de Orlando ha sido omiso. También han buscado el respaldo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, porque los hermanos Hernández nacieron en una comunidad originaria.

Por su parte, Gerbacio entregó una carta a Tatiana Clouthier, directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME).

"Jacobo no está en lista de trasplante no por falta de gravedad médica, sino debido a una cadena de omisiones diplomáticas y a la falta de respaldo institucional por parte del Estado mexicano", denuncia.