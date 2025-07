Pena máxima por el asesinato de madre y sus tres hijas, exigen en Sonora

"Que se haga justicia con la sentencia máxima, con cadena perpetua”, exigió Carlos Antonio Tapia Trujillo, padre de las menores y ex esposo de Margarita.

Según el Código Penal de Sonora, en delitos como el perpetrado por el multihomicida se contempla una pena de hasta 70 años de prisión.

Esto es lo que se sabe del caso:

El hallazgo de los cuerpos de las víctimas

El pasado viernes 4 de julio, el cuerpo de Margarita, madre de las tres menores asesinadas, fue localizado en un predio de la carretera 36 norte de la Comisaría Miguel Alemán, a la altura del entronque Hermosillo-Bahía de Kino.

La víctima fue encontrada tendida a un costado de la carretera. Junto a su cuerpo, las autoridades detectaron la presencia de una huella de neumático, lo que sugirió la intervención de un vehículo en los hechos.

Tras el hallazgo del cuerpo de Margarita, un día después, el sábado 5 de julio, el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Sonora, denominado Buscadoras por la Paz, reportó a través de Facebook, el hallazgo de los cuerpos sin vida de tres menores de edad, localizados gracias a una llamada anónima.

Cecilia Delgado, lideresa del colectivo, relató que el hallazgo fue estremecedor.

"Nos dejó con un dolor tremendo, nos dejó impactadas, fue un salvajismo tremendo, esperemos que no vuelva a pasar esta situación tan tremenda. Las dos niñas más grandes trataron de protegen a la más chiquita, la tenían abrazada", contó a través de un Facebook Live.

La buscadora reveló que las tres menores vestían pijamas y presentaban signos de violencia.

"Esperemos la no repetición y justicia para ellas, es lo menos que se merecen, justicia y por todos los que estamos en esta lucha, justicia, son niñas, son mujeres, son inocentes, no es justo que esté pasando esto... es un caso que nos ha conmovido y me imagino que va a conmover a todo el país, no solo a Hermosillo y Sonora", agregó.

La tarde del 5 de julio, la Fiscalía de Sonora informó que inició una investigación y confirmó que el hecho estaba relacionado con el hallazgo realizado un día antes.

"Los cuerpos ya han sido identificados plenamente por sus familiares ante el Ministerio Público, estableciéndose que la madre tenía 28 años de edad, una de las menores nueve años y dos gemelas de 11 años de edad", informó la Fiscalía.

El domingo 6 de julio, la Fiscalía reportó la captura de Jesús Antonio, pareja sentimental de la madre de las tres menores, plenamente identificado como presuntamente responsable.

Las autoridades detallaron que Jesús Antonio se dedica a la distribución de drogas y está vinculado a una organización criminal que opera en Hermosillo, capital del estado.

Este martes 7 de julio, las autoridades confirmaron que el sujeto fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio agravado y homicidio infantil.

La Fiscalía precisó que el 4 de julio, alrededor de las 20:00 horas, el presunto feminicida asesinó primero a su pareja y luego un tramo más adelante, bajó de su auto a las menores para luego dispararles.

Al momento de la detención de dicho sujeto le fueron asegurados indicios relacionados con el delito de narcomenudeo.