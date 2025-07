EPN: no estaba en mi responsabilidad asignar contratos; son acusaciones dolosas

El mandatario recalcó que la información publicada en México es distinta a la que sacó el diario israelí, pues aseveró que en la información original solo se habla de una disputa de dos empresas, donde se “insinúa que hubieron aportaciones”, pero sin especificar a quién.

“Se desvía y tergiversa la nota original difundida en Israel para después enredarla un poco y hacer insinuaciones, que repito, carentes de todo sustento”, mencionó.

Explicó que como presidente de la República y antes gobernador del Estado de México nunca tuvo responsabilidad de asignar contratos a empresas, pues afirmó que nunca estuvo en su ámbito de competencia.

“Yo no di línea nunca de asignar contratos a tal o cual proveedor, no es mi tarea. Yo fui presidente, goberné un país y me dediqué a dictar líneas de conducción hacia dónde queríamos ir, a desarrollar proyectos de infraestructura, claro, a través de las áreas responsables de hacer las contrataciones”, declaró.

Además, reiteró que la discusión es entre dos empresas israelíes por inversiones que se hicieron en México, pues, dijo, discuten sobre “qué puso cada una”.

Mencionó que el sofware Pegasus fue un programa adquirido por los órganos de inteligencia de varios países. Afirmó que la intención no era espiar.

“Esto se adquirió por empresas del Estado mexicano para, supongo, fortalecer sus capacidades de inteligencia, generar condiciones de seguridad y combatir al crimen organizado. Ese es el objetivo central de la adquisición de ese sofware”, señaló.

Recordó que durante su gobierno se investigó si se mal usó el programa, ya que hubo acusaciones de que fue para espiar a periodistas, activistas, políticos de oposición y hasta familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

“Son mecanismos no para espiar, que cuesta trabajo que la gente lo pueda comprender con esa claridad; son para fortalecer la capacidad del Estado mexicano para emprender sus acciones a favor de la seguridad y combatir la delincuencia organizada”, dijo.

Además, cuestionó si esa información se hace en beneficio de alguien.