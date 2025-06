INE baja a 24 candidatos a magistrados por incumplir requisito de calificaciones

La consejera Dania Ravel Cuevas explicó que no era procedente bajar candidatos que no reúnen requisitos y sustituirlos por las candidaturas con el segundo lugar en votos, pues el artículo 77 de la Ley General de Medios de impugnación establece que el incumplimiento de los requisitos es motivo de nulidad de la elección, no de sustitución de ganador.

“No tenemos facultad para dar el triunfo a la segunda candidatura ganadora” dijo. “Me parece que estos lugares deben quedar vacantes y en su caso dar aviso a la autoridad jurisdiccional”.

Vuelven a confrontarse por la validez

Tras aprobar los cambios, los consejeros entraron al análisis de la validez de la elección y, de nueva cuenta se confrontaron las posturas: seis votaron a favor y cinco votaron por declararla no válida.

Abrió el debate el consejero Ucc Kib Espadas con escenografía preparada: un globo inflable con figura de un elefante rosa, una pizarra para exponer los acordeones que se han usado en elecciones en Estados Unidos y un dado tetraédrico, elementos con los que criticó que haya quienes expongan que el resultado electoral coincidente con los acordeones era más improbable de manera natural como ganar un juego de azar.

“Es tremendamente contradictorio aceptar limpiar la elección, votar a favor de contabilizar el 99% de las casillas y después declarar o pretender que no se declare la validez de esta elección”, censuró.

Enseguida sostuvo que no vale el criterio del Melate, pues “los resultados electorales no se definen por azar, aplicar un ejercicio de combinaciones de 33 tomadas de cinco en cinco por combinaciones de 31, tomadas de cuatro en cuatro, y esa es la probabilidad de cada resultado, es absolutamente fantasioso. La realidad no se mueve así”.

Eso, dijo “es absolutamente fantasioso” dijo al mostrar a su elefante rosa, para ironizar sobre el elefante enmedio de la sala que representarían el uso masivo de acordeones, según expuso el consejero Arturo Castillo en la sesión de calificación de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 15 de junio.

“Pretender que este acordeón es más poderoso que la mismísima flauta de Hammelin y que determinó la elección es francamente fantasioso”, insistió.

El debate y la votación de aquélla ocasión se reeditó, con recriminaciones de los consejeros que dieron el sí a la validez del proceso. La consejera Rita Bell acusó: “han intentado magnificar del uso de acordeones”.

Sin embargo admitió que fueron “muchísimos” en todo el país y eso fue un ilícito. El INE actuó para frenar su difusión y “el uso de estos acordeones y que si te intentaban presionar para usarlos pues se trataba de un delito y que se tenía que denunciar”.

Por eso, advirtió: “se me hace muy atrevido y muy poca responsabilidad pretender invalidar o no dar validez a una elección”.