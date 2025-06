Candidatos y SomosMx presentan juicio madre contra la elección judicial

Acudieron al INE a suscribir la impugnación el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, adscrito al Tribunal Colegiado en materia penal de Michoacán, José López Martínez, juez sexto de distrito en el estado de México y Raúl Angulo Garfias, magistrado de circuito en funciones adscrito al noveno tribunal colegiado en materia civil de la ciudad de México, los tres candidatos a repetir en el cargo y no ganaron.

Respaldaron su demanda de nulidad Emilio Álvarez Izaca, Teresa Guerra, Fernando Belaunzarán integrantes de SomosMX, quienes argumentaron que como ciudadanos y como organización si cuentan con la personalidad jurídica para presentar el “recurso madre”, pero además lo respaldaron 23 candidatos a juzgadores.

El magistrado Muñoz Alvarado expuso que para los 881 cargos a elección fueron sorteados para ser cesados 820 juzgadores en funciones y fueron candidatos cerca de 220, pero enfrentaron una elección en la que hubo apoyo encubierto de los gobiernos y vía acordeones, para favorecer a candidatos que no cubren los requisitos ni la experiencia.

Dijo que ganaron su elección solamente 20 juzgadores en entidades que no están gobernadas por el partido en el gobierno y por tanto hubo cierto voto libre.

Fue, anotó, “un proceso electoral viciado en su integridad. hay aspectos procesales y de fondo. Si recordamos viene de una reforma constitucional totalmente viciada, que es el origen de las cosas. Después un procedimiento con reglas obscuras, luego seguido de una cuestión de tómbola para elegir a los candidatos, ¿con qué claridad?. No lo sabemos. Después con unas reglas donde lo dejan a usted en la calle”.

Sin embargo lo peor, refirió, fue el hecho notorio y público consistente en “la violación a la veda electoral con algo que se llamaron acordeones. Donde esa es una cuestión que se hace valer en derecho y que es notorio es público, todos lo sabemos. Esos acordeones los conocieron ustedes” y sirvieron para ejercer coacción, sostuvo el juzgador.

Por todo ello, sostuvo Muñoz, “estamos hablando de un proceso electoral viciado de origen hasta la conclusión. Esto es, hubo un efecto corruptor durante todo el procedimiento que provoca su nulidad total”.

Álvarez Icaza refirió que al solicitar la nulidad se defiende la democracia pues no se puede permitir lo que ocurrió: “temas delicados respecto al uso indebido de padrones, ha habido ruptura de cadenas de confianza, ha habido intervención indebida de gobernantes”.

A su juicio “no se hizo bien el trabajo de la elección, eso no sólo genera elementos suficientes para la nulidad sino para la defensa de nuestra democracia. Y los acordeones por supuesto como una práctica absolutamente indebida que lo que demuestra es una intervención ilegal y de Estado en términos de lo que significa atentar contra el voto libre”.

Además las decisiones del INE son cuestionable, indicó, pues no se contaron los votos en las casillas, no se inutilizaron las boletas no usadas, y “este tipo de prácticas son las que nos llevan a solicitar la nulidad”.

En la calle, pues no se les permitió el acceso, los impugnantes estuvieron acompañados con una mega manta con la leyenda “Magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera son ustedes unos traidores a la democracia. Exigimos anulación de la elección más fraudulenta que ha habido en la historia de nuestro país”.

También hubo carteles contra la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei “Familia Taddei con puestos en gobierno tres hijos, 3 sobrinos un primo”.