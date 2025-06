Candidatos y organizaciones inician proceso jurídico contra elección judicial

Las organizaciones impugnantes fueron Poder Ciudadano, Projuc, Laboratorio Electoral, Defensorxs y Práctica Laboratorio para la Democracia.

Espinosa indicó que se presentaron diferentes juegos de impugnaciones en contra de toda la elección, pero también en lo particular la elección del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en contra de la elección de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En total fueron presentadas nueve impugnaciones, respaldadas por candidatos como Carlos Odriozola, abanderado a la SCJN, quienes acusaron una contienda plagada de vicios y lograron el apoyo jurídico de cinco organizaciones.

Odriozola descartó el argumento del INE respecto a que sólo hubo irregularidades en menos el 1% de las casillas instaladas en la elección.

“Lo importante no son los porcentajes, lo importante es la acción”, reclamó.

“Aquí lo importante es justamente toda la evidencia que existe de una acción sistemática y acordada con fuerzas políticas, seguramente, para efectos de inducir al voto. Y mientras haya un voto inducido, no puede haber democracia. El voto tiene que ser libre y secreto”, demandó el abanderado.

Gabriela Sterling de presidenta de Poder Ciudadano, advirtió además: “lo que vimos a plena luz del día fue la presencia masiva de la inducción al voto, el acarreo, el embarazo de urnas, el uso de recursos públicos”.

Por eso, a juicio de Sterling, este proceso electoral “está plagado de vicios e irregularidades, a diferencia de lo que se ha caracterizado las elecciones en México. Hoy las buenas prácticas han sido desechadas a la ciudadanía y ha sido dejada a un lado”.

Sostuvo que no hubo voto y libre y sin él no puede hablarse de democracia.

“Seamos claros, si el voto es inducido, no puede ser un voto libre y razonado. Si no es un voto libre, entonces no se trata de una elección democrática. La elección fue irregular a tal grado (que) de manera inédita prácticamente la mitad de las consejeras y los consejeros del INE se pronunciaron por no declarar la validez de la elección”.

Recordó que su organización logró que el TEPJF reconociera su personalidad jurídica cuando impugnó las medidas que les impedían invitar libremente a las personas candidatas a sus foros y basado en ese precedente es que su organización impugna.

Impugnación del PAN

Acción Nacional (PAN) impugnará las elecciones del Poder Judicial. Dentro de las próximas 72 horas, los panistas pedirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ante el cúmulo de irregularidades detectadas en la jornada electoral, anule el proceso, donde salieron electas 878 juzgadores.

El representante jurídico del partido, Roberto Gil Zuarth, explicó que esta impugnación será bajo la figura de tercero interesado, que se contempla en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y explicó que esta ruta “de resistencia jurídica” se busca representar a más de 90 millones de personas que no acudieron votar.

“Vamos en representación de los 90 millones de mexicanos que repudiaron esta elección, a tocarle la puerta a los órganos jurisdiccionales para que escuchen a los que no han sido escuchados en esta monumental farsa judicial”, dijo el panista, quien intentó participar en este proceso electoral, pero no fu elegido como candidato.

Además, explicó que el PAN recurre a esta figura de “tercero interesado”, porque desde la reforma electoral se excluyó “con trampas y obstáculos” a los partidos políticos en la presentación de quejas, observaciones o impugnaciones como entidades de interés público.