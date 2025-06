El INE prorroga la calificación de la elección; supera las 24 horas en receso

El Instituto Nacional Electoral (INE) se estancó en la calificación de la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito, por lo que pospuso indefinidamente la determinación de los triunfadores.

El proceso de calificación consiste en determinar el triunfo de las candidaturas con más votos, pero además que hayan cumplido con la “8 de 8” para verificar que no hayan incurrido en violencia contra la mujer; que no tengan sentencia en su contra, y no sean prófugos de la justicia, entre otros requisitos de elegibilidad.