Christopher Landau pide que le quiten visa a consejera de Morena, pero ella no tiene

"Van a quitar las visas a quienes compart... Viva la raza y métanse mi visa por el culo", posteó la funcionaria en sus redes el pasado 9 de junio.

No fue sino hasta este 12 de junio cuando Christopher Landau respondió en la misma red al mensaje de la consejera morenista.

"Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país", dijo el vicecanciller.

La funcionaria borró el tuit y decidió hacer privada su cuenta.