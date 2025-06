Fallo de Corte de EU no cierra vías contra fabricantes de armas, dicen expertos

También queda cabildear ante el Congreso de Estados Unidos para modificar la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLACA) que da inmunidad casi plena a los fabricantes de armas por el uso que se da a éstas, y encontrar caminos “imaginativos” para lograr superar esa ley, lo que si lograron, por ejemplo, deudos de la masacre del tiroteo en la escuela Sandy Hook en 2012, aunque al final se hubo un arreglo extrajudicial.

El experto recordó que la administración Biden intentó cancelar esa llamada ley PLACA y establecer prohibiciones a la venta y manufactura de armas de tipo militar.

En el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, coordinado por el investigador Sergio Aguayo, Celorio y Leticia Bonfaz, académica de la UNAM y hasta diciembre pasado integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los expertos analizaron el impacto de la resolución de la Corte estadounidense sobre la lucha mexicana contra el tráfico de armas a territorio nacional.

Ahí expuso que otra opción es actuar y cambiar la narrativa. Por ejemplo, consideró que a la luz del fallo se ve que México no posicionó el tema lo suficiente en la opinión publica de Estados Unidos.

“¿Qué es lo que México debió de haber hecho más en los últimos meses? Llenar los medios estadounidenses con información respecto a que las armas estadounidenses están en territorio mexicano. Hablar más de la vinculación de las empresas demandadas con puntos de venta en Estados Unidos y después en México, pero no se hizo”, dijo Celorio.

El especialista indicó que “la clave para avanzar en un litigio al respecto es know it, tienen que saber, tienen que estar conscientes y por eso el argumento de la industria de las armas y de otras industrias va a ser ´yo no sabía´.

“De ahí la importancia de seguir reiterando de si sabías, tenías que saber y si no sabías ahora sabes, porque si enfrentaran una denuncia por apoyo material a una organización designada como terrorista extranjera, su primer defensa sería ´yo no sabía, yo simplemente la vendí´”.

La cuestión de la trazabilidad

Celorio pidió apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hoy enfatizó en la necesidad de seguir la ruta de las armas.

La información de trazabilidad debe ser pública, dijo, “es decir, el rastreo del arma desde su lugar donde se encuentra, se decomisa, se abandona en México. Se puede utilizar el número de serie para saber dónde se vendió, a quién se vendió, cuándo se vendió y después saber cuándo se fabricó, dónde se fabricó y con eso hacer una ruta”.

“Pero como la información no es pública y no se insistió como se debió de insistir con la vehemencia que se debía de insistir, es que la corte pudo decidir esto”, expuso Celorio.