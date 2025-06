Voto nulo y no marcado sumaron 26.6 millones en elección de ministros

La primera, con números inválidos o no dejaron expresa su voluntad, con lo que esos sufragios se anularon, y otra fracción de ciudadanos dejó vacíos los recuadros o puso marcas en sus boletas (leyendas, dibujos, taches, nombres de artistas o personas no candidatas), lo que en los hechos también son sufragios inválidos.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) sólo contabilizó como votos nulos 12.6 millones (10.8%) y en clasificación aparte colocó otros 14 millones de “recuadros no utilizados” (12%), lo que también fueron votos no emitidos, por tanto, anulados.

Voto por shakira elección judicial (Foto: Tomada de los Lineamientos del INE para Cómputos Distritales de la elección judicial 2025)

Por todo ello, Ricardo Sanginés, experto de Práctica: Laboratorio para la Democracia, indica que es factible concluir que el rechazo a la elección judicial, aún de electores que fueron a las urnas, fue superior y más del doble del reportado por el INE.

“Este tema específico de los votos nulos y de los votos no usados, de los recuadros no usados, creo que es una especie de división medio artificial para bajar el número de votos nulos, o sea, que no se vea, que no se diga tan directamente pues los votos nulos son éstos”, señala.

En entrevista, Sanginés recuerda que en ninguna otra elección el INE ha hecho esa distinción, por tratarse de boletas distintas a las que ha habido antes, pero los dos tipos de situaciones, votos nulos y votos (recuadros) no usados, al final son lo mismo: no son válidos.