Senadores viajan otra vez a EU para intentar detener impuesto a remesas

“El mayor énfasis es lograr persuadir y convencer a los Congresistas de Estados Unidos sobre lo ilegal e injusto de imponer un cobro adicional a las remesas. Nuestros paisanos pagan o les retienen sus impuestos y comisiones”, dijo el morenista.

También expresó que insistirán en que el cobro adicional “erosiona” los avances sobre migración y enfatiza que este impuesto da pie a que migrantes se acerquen a mecanismos no regulados o ilegales, lo que afectaría “la seguridad de ambos países”.

“Esperamos coadyuvar en este esfuerzo que, en paralelo, realiza el gobierno de México a través de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Economía, para eliminar este pago adicional a las remesas”, mencionó.

Mientras, la senadora Andrea Chávez mencionó que ella asumirá sus gastos de alojamiento, vuelos y viáticos; ello, aunque esta es una visa de trabajo.

Antes de marcharse a Estados Unidos, los senadores se reunieron con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

📸 Esta tarde, el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con las senadoras @AndreaChavezTre, @karina_migrante, @geovanna_b y @RuthGonzalezMx y el senador @alejandromurat, integrantes del grupo plural del @senadomexicano que realizará una visita de trabajo a Washington, D.… pic.twitter.com/W2MgsfONu7 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 3, 2025

Esta es la segunda vez que este grupo de senadores acuden a Estados unidos para detener el impuesto a las remesas. La primera visita la realizaron el 20 de mayo, pero con la diferencia de que en esta ocasión no acudieron los priistas al considerar que la comitiva no tiene “ni pies ni cabeza”, pues consideraron que no llevaban agenda.

“Nosotros no somos improvisados”, dijo la senadora Cristina Ruiz.

Durante su primera visita a Estados Unidos, los legisladores aseguraron que la disminución de 5 a 3.5% de intereses a las remesas fue por su trabajo diplomático.

Los senadores que integran la comitiva son:

Ignacio Mier Velasco (Morena)

Andrea Chávez Treviño (Morena)

Alejandro Murat Hinojosa (Morena)

Karina Isabel Ruiz Ruiz (Morena)

Geovanna Bañuelos de la Torre (PT)

Ruth Miriam González Silva (PVEM)

Mauricio Vila Dosal (PAN)

Por décadas Estados Unidos ocupa el primer lugar entre los países de origen de remesas. Según datos de ONU Migración, en 2022 India, México, China, Filipinas y Egipto fueron los cinco principales países receptores de remesas.

Para 2024 , el valor de los ingresos por remesas fue de 64,745 millones de dólares, monto mayor al de 63,319 millones de dólares reportado en 2023.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, mencionó que este impuesto tendrá un impacto sobre 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de México a nivel general.