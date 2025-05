“Estén tranquilos, respetaré la Constitución”, dice Batres en cierre de campaña

Una organización vecinal pro Morena nutrió el mitin, junto con mujeres, niños y adultos mayores, entre quienes se esparció y generalizó el coro a favor de la ministra cercana al régimen iniciado por Andrés Manuel López Obrador.

Unas tres mil personas arroparon a Batres Guadarrama. Muchas llegaron en Metro y Trolebús a la cita, otros “movilizados” por operadores y otros más, una treintena de comerciantes aliados, llegaron en motocicletas, directo desde Eje 1. También estuvieron luchadores sociales.

Batres dio dos vueltas a México durante su campaña. En la plaza de la capital en la que cerró, Se escuchó la canción que le compusieron a la que aparecerá como 03 en las boletas.

“¡Le pese a quien le pese van a seguir teniendo ministra del pueblooo!”, arengó la jurista, quien segura del triunfo, incluso como presidenta de la Corte si es la más votada, mandó un mensaje a quienes pudieran tener dudas de su actuación. “Estén tranquilos”, les dijo, pues respetará el Estado de Derecho.

Sin decir nombres, su mensaje fue también dedicado a los que “no les gusta pagar impuestos”.

“Yo quisiera mandar un mensaje desde aquí porque veo luego que hay mucho prejuicio, ¿no? Y se cree que vamos a ser incendiarios, quién sabe qué cosas qué cosas peligrosas podemos hacer con el Poder Judicial'', dijo.

“Desde aquí quisiera decirle a toda la gente. A todos, incluso a los de arriba que no les gusta pagar sus impuestos. Quisiera, bueno, no no a todos los de arriba, no les gusta. Me refiero particularmente a unos que no les gusta. Pero yo quisiera decirles a todas y a todos que estén muy tranquilos”, agregó.

Batres, quien no oculta su simpatía con el Gobierno morenista, aseguró: “yo soy una apasionada de la justicia, por supuesto, en favor de nuestro pueblo, pero eso de ninguna manera podría traducirse en pisotear los derechos de nadie. Vamos a respetar las leyes y vamos a respetar a nuestra Constitución”.

“Si nos toca presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a respetar la ley y la Constitución. Que nadie piense que vamos a atropellar los derechos de nadie”, dijo.