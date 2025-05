Políticos, expresidente y ciudadanos llaman a no votar en elección judicial

NO VOTES

NO DESTRUYAS.

TÚ ME ENTIENDES. pic.twitter.com/bczU4dXUFW — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 25, 2025

También la senadora por el PAN Lilly Téllez llamó a los ciudadanos a no votar el próximo domingo, pues considera que el proceso electoral es una “farsa” debido a que los juzgadores elegidos solo le "responderán a los morenistas".

“Yo convocó a los ciudadanos a que ni siquiera pierdan su tiempo en ir a votar, es más, una eficiente forma de manifestarse es que no vayan a votar al circo, a la tomadura de pelo de un juez. ¿A poco creen que un juez electo por voto popular les va a responder a ustedes?”, dijo la senadora.

En la lista también se encuentra el académico José Antonio Crespo, quien asevera que si se es “pro-demócrata” no se debe acudir a votar, porque "legitimará ese naciente sistema autocrático”.

Si eres pro- demócrata no vayas a votar.

Si estás en favor del autoritarismo, entonces sí ve a votar, porque tu voto legitimará ese naciente sistema autocrático. pic.twitter.com/RkVXkv3OhA — José Antonio Crespo (@JACrespo1) May 26, 2025

Otro político que no llama directamente a no votar, pero señala que él no participará en la elección es el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

“Yo no voy a acudir a votar, no voy a convalidar esa farsa que es la elección judicial, que no es otra cosa que un mecanismo para capturar políticamente a todas las instancias que pertenecen al Poder Judicial”, dijo el emecista.

Además, bajo los hashtag #YNoVotoelPrimeroDeJunio y #NoALaFarsaJudicial, usuarios de redes sociales también convocaron a no acudir a las urnas el próximo domingo.

“¿Votar por jueces desconocidos? El 1 de junio tu abstención también es una voz”, se ve en imágenes que se distribuyen en X.

El 1 de junio NO votes en la elección del Poder Judicial. No conoces a los candidatos, el proceso es opaco y ya está cargado.

No te prestes a legitimar una simulación.#UrnasVacías #NoALaFarsaJudicial pic.twitter.com/MRQHbNCuuW — Avi 🦆 (@avieu) May 23, 2025

Asimismo, hay imágenes donde se dan siete razones para no votar: advierten que hacerlo es convalidar las irregularidades de la Reforma Judicial; que el voto no debe sustituir al mérito; que la elección Judicial no cumple con estándares democráticos; que elección no garantiza independencia judicial; que la justicia no puede estar en manos de la popularidad, ni la demagogia; que es imposible conocer a todos los candidatos y que no votar es una acto de resistencia y rechazo.