La acusación del gobierno de Noboa surgió luego de que la presidenta Sheinbaum afirmara que era dudosa la victoria del político postulado por Acción Democrática Nacional.

“Fue muy dudoso su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA, ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata está diciendo que hubo un fraude. Entonces, de nuestra parte no, no van a reanudarse las relaciones con Ecuador”, dijo el pasado miércoles.

Por su parte, el Ministerio del Gobierno de Ecuador se declaró en estado de alerta máxima ante la posible gestación de un magnicidio.

"Se han iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente, su gabinete ministerial y su equipo de trabajo”, señaló en un comunicado que tituló “La venganza de los malos perdedores”.

México rechaza enviar sicarios

Ante las acusaciones del gobierno de Noboa, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó que México haya enviado a sicarios.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y/o filtraciones de documentos oficiales, que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país”, publicó la Cancillería en un posicionamiento.

En su conferencia de este lunes, la presidenta rechazó que se haya acusado directamente a su gobierno de querer atentar contra su homólogo.

“No dice la alerta que los mandó la presidenta a los sicarios, dice ‘enviados de México’. Se hizo una respuesta por parte de Relaciones Exteriores negando esto y, además, no dice ni siquiera de dónde venía la información ni cuáles son sus pruebas”, dijo.

El origen de la ruptura diplomática

La ruptura entre México y Ecuador se inició en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En octubre de 2023, el entonces mandatario mexicano felicitó a Noboa por su triunfo como presidente de Ecuador.

“Aprovecho para expresar nuestra felicitación al maestro Daniel Noboa, que el día de ayer triunfó en las elecciones presidenciales de Ecuador; va a ser el próximo presidente de Ecuador”, dijo el presidente.

Sin embargo, meses después, el expresidente se refirió a las elecciones de Ecuador y sugirió que hubo irregularidades.

“Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña… Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Como tres, cuatro, cinco candidatos más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va a arriba de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles porque imagínense a todos los medios, pero ella sigue y sigue y sigue”, planteó.