Extradición de Roemer es inminente y será histórica, afirma abogada de víctimas

"Andrés tiene un pequeño recurso todavía, no tan grande ni tan largo al grado de una apelación y con otro tipo de particularidades que creemos que en este caso no se dan, pero estaremos respetuosas del sistema de Israel si es que así lo deciden... O sea, esto ya es nada más alargar un proceso que creo que me parece que es inevitable", consideró.

El siguiente paso para la extradición de Roemer a México, detalló la defensora, será que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México envíe al Ministerio de Justicia de Israel la solicitud correspondiente, que deberá ser firmada como orden de extradición.

"A partir de ese momento sería trasladado a México y comenzará ahora sí la judicialización y las audiencias de este caso en el reclusorio... Consideramos que ya no será tan tardado, no consideramos que ni siquiera llegue al año. Creemos que podría ser incluso en los siguientes meses", dijo.

Respecto a la colaboración entre instancias mexicanas para concretar la extradición del exdiplomático mexicano, Murrieta destacó la labor de la fiscalía capitalina.

“Con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha sido muy buena, creo que tiene muchísima receptividad y coordinación con nosotras y por ende a las denunciantes, que es la parte medular de este proceso”, explicó. Sin embargo, reconoció que ha sido más difícil el acercamiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Nos ha faltado un poco el acercamiento y entendimiento con Relaciones Exteriores, con los cuales ya estamos formando más un camino para poder ir entendiendo cómo se va a dar esta determinación, creo que el proceso se ha llevado como se tendría que llevar con todos los principios de legalidad y con la cercanía necesaria", agregó.

En cuanto al contexto diplomático internacional, Murrieta y el abogado penalista Pablo Ignacio Rodríguez subrayaron que la extradición de Roemer de Israel a México será histórica, debido a la ausencia de un tratado bilateral con Israel, por lo que apuntaron, los avances se han consolidado desde la cooperación y la buena fe.

"No es que México e Israel no tengan una relación cordial. Tienen relaciones diplomáticas sólidas. Lo que sucede es justo que Israel en temas de extradición no tiene tratados con muchos países, de hecho, Israel solo tiene tratado con cuatro países con fines de extradición. Entonces, son extradiciones que son complejas, por supuesto, que lo único que nos guía es la buena fe y la diplomacia de ambos países", dijo Murrieta.

"Sí será una extradición histórica en términos México-Israel, pero es cierto que incluso México ha extraditado a Israel a personas por delitos sexuales. Apenas hace dos años hubo un caso de un pederasta que regresaron a Israel. Entonces sí existe esta cooperación, pero sí de un país como Israel a México sí sería algo histórico", agregó.