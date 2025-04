Reportan denuncia contra Loretta Ortiz en EU; “es guerra sucia”, responde ella

El periódico El Financiero reveló que las hermanas María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado, sobrinas de Bernardo Garza Sada, fallecido fundador del grupo ALFA, y quienes litigan un caso del banco Santander, presentaron una denuncia contra Ortiz ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

La nota publicada hoy por El Financiero y que han replicado algunos medios de comunicación es reflejo del temor de aquellos que quieren que la justicia siga siendo para unos cuantos. Se resisten a la Transformación del Poder Judicial, saben que vamos arriba en las preferencias de… pic.twitter.com/7pbqmvIcKw — Loretta Ortiz Ahlf (@lorettaortiza) April 7, 2025

La querella habría sido promovida a través del despacho Quinn Emmanuel, mismo que solicitó a la SEC un informe de los avances en la investigación, que presuntamente también involucraría al yerno de la ministra, Abel Chávez.

La publicación señala a Chávez de estar relacionado con el empresario Rafael Zaga Tawil, prófugo de la justicia estadounidense y acusado de lavado de dinero por más de cinco mil millones de pesos provenientes del Infonavit y de la delincuencia organizada.

De acuerdo con el diario, se investiga si Chávez y sus allegados han usado su cercanía con la ministra para influir en resoluciones judiciales de alto perfil, como el de Actinver, en el que la juzgadora supuestamente estaría por resolver en favor del empresario.

La ministra Loretta Ortiz refutó las acusaciones en su cuenta de X, en donde aseguró que la difusión de esa noticia “es reflejo del temor de aquellos que quieren que la justicia siga siendo para unos cuantos''.

''Se resisten a la Transformación del Poder Judicial, saben que vamos arriba en las preferencias de la gente y no les queda otra que la guerra sucia: la mentira”, abundó.

En el escrito la ministra se refirió a ella misma en tercera persona y aseguró que no funcionará esa supuesto intento de “guerra sucia” y “los mexicanos tendrán una presidenta de la Corte justa y honesta, una luchadora social, de nombre Loretta Ortiz”.

En su comunicado, la integrante de la Suprema Corte aseguró que el caso que se señala, relacionado con Actinver, aún no se vota en el Pleno y no se ha analizado de fondo.

El caso se ha ventilado desde 2021 y el pasado 12 de marzo de 2025 “por mayoría de tres votos, la Primera Sala de la Corte acordó desechar la propuesta y la elaboración del nuevo proyecto se retornó a mi ponencia'', informó.

“Reitero que el asunto principal no ha sido admitido formalmente, por lo que no existe pronunciamiento alguno de fondo. Las actuaciones realizadas hasta ahora han sido exclusivamente de carácter procesal, no sustantivo”, agregó.

La ministra insistió en deslindarse de posibles anomalías. “Mi trayectoria de décadas al servicio del país habla por sí misma, toda mi vida ha sido y seré una mujer íntegra. La verdad siempre prevalecerá ante estos intentos de guerra sucia”, sostuvo.