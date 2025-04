Las orejas son datos biométricos de una persona, ¿qué son y cuáles son los demás?

“(Sí, se hace la solicitud) principalmente en migración, pero no, nosotros no tenemos datos biométricos para empezar. Se trabaja, se colabora y se analiza la solicitud que hace el gobierno de Estados Unidos y en la medida de lo posible, se coordina y se comparte información para la seguridad de las y los mexicanos”, expresó la jefa de Estado en la Mañanera del Pueblo de este martes.

En entrevista con la cadena Fox News, tras haberse reunido el viernes con Sheinbaum en Palacio Nacional, Noem aseguró que a la administración Trump le gustaría ver más control en la frontera de México con Guatemala, más revisión de mercancías aéreas y compartir las bases de datos biométricos.

"Le pedí específicamente que compartiera información biométrica con nosotros, y está dispuesta a discutirlo. Aunque en su país sería un poco controvertido, pero está haciendo un esfuerzo de buena fe", expresó la funcionaria estadounidense en referencia a la información de viajeros o migrantes que pasan por México. Por su lado, la mandataria federal aseguró que esto es diferente a su propuesta de datos biométricos para la identificación de personas desaparecidas a través de éstos.

El 10 de marzo explicó que cuando una persona fallece y no es posible su identificación, los Servicios Médicos Forenses (Semefos) lo trabajan, pero no hay una sola base de datos, de huellas y otras identidades de las personas que fallecen sea de manera violenta o no y que no son identificadas. " Nosotros tenemos que avanzar hacia eso ", señaló.

¿Qué son los datos biométricos?

De acuerdo con la “Guía para el tratamiento de de datos biométricos" del extinto Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la definición queda de la siguiente manera:

“Los datos biométricos son las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona y que son medibles".

Entre los datos biométricos que refieren a características físicas y fisiológicas se encuentran los siguientes:

-Huella digital

-El rostro (reconocimiento facial)

-La retina

-El iris

-La geometría de la mano o de los dedos

-La estructura de las venas de la mano

-La forma de las orejas

-La piel o textura de la superficie dérmica

-El ADN, la composición química del olor corporal y el patrón vascular, pulsación cardíaca, entre otros.