“Quiero justicia para mi hija”, exigen familias a Sheinbaum en el Zócalo

“Ayer quisimos ingresar a la mañanera con la presidenta de la República, pero nos llevamos la sorpresa de que sus policías nos violentaron y no nos dieron acceso. Venimos aquí a ponernos en un plantón indefinido, estoy en huelga de hambre desde ayer con la finalidad de que nos reciba la señora presidenta”, contó Maricruz a Expansión Política.

Paola Jazmín Ocampo Alcázar fue asesinada el 7 de diciembre de 2022 dentro de la Escuela Primaria "David Gómez" de Tuxtla Gutiérrez, donde trabajaba como intendente. Más de dos años después no se ha presentado la investigación a un juez y no hay ninguna persona detenida.

Flor se enteró de la desaparición de su hija cuando un profesor llamó molesto y afirmó que Paola había salido sin permiso del plantel. Sus hermanas revisaron la escuela en busca de Paola, incluso la cisterna, sin encontrar ningún objeto extraño en el agua.

“Sale el director y le dice a una de mis hijas: 'miren, no hay nada, Paola no está acá y si la llegaron a encontrar acá es que aquí la sembraron'”, relató la madre.

Una cámara de vigilancia de una ferretería cercana a la escuela les permitió corroborar que Paola sí entró a la escuela, pero no salió. Dos días después, sus hermanas volvieron a buscar a la joven y encontraron su cuerpo en la cisterna.

La madre de Paola relató con indignación que la Fiscalía de Chiapas calificó la muerte de su hija como un accidente de trabajo.

“¿Cómo va a ser accidente laboral si la cisterna tenía candado? Mi hija no pudo meterse ahí. La Fiscalía del Estado (de Chiapas) no hizo nada, al contrario, lo echó a perder todo", reclamó Flor..

“Estamos muertas en vida, ya no quiero nada. Lo único que quiero es justicia para mi hija, saber por qué motivo la mataron y que el asesino esté en la cárcel. Mi hija ya no va a regresar, no me la van a devolver, pero que los malditos que la mataron paguen”.