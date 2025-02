Sobrevuelan otras 10 aeronaves militares de EU frente a costas mexicanas

Aviones no violan el espacio aéreo mexicano.- Defensa

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este 11 de febrero, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, negó que las aeronaves que recientemente se han visto frente a territorio nacional hayan afectado la soberanía y el espacio aéreo mexicano.

No obstante, el General reconoció que no podía descartar la posibilidad de que aeronaves militares estadounidenses estén realizando labores de espionaje durante los sobrevuelos que han realizado en los últimos días en torno a las costas nacionales.

-¿Se descarta el espionaje, entonces?, se le preguntó

"¿Descarta qué, perdón?", respondió.

-¿El espionaje?, le insistieron.

"Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron, ellos no violaron el espacio aéreo nacional", enfatizó.

Aunque hay distintas operaciones aéreas de aviones estadounidenses en el Pacífico, frente a costas mexicanas, el general reconoció reconoció dos sobrevuelos, uno de ellos registrado el 3 de febrero por parte de un Boeing RC-135V Rivet Joint, el cual sobrevoló el Mar de Cortés frente a costas de Sonora y Sinaloa.

“Los vuelos que se han realizado, nosotros tenemos ubicados a dos, uno el 31 de enero y otro el 3 de febrero, esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional, el avión que ha realizado los vuelos, no apaga su transponder, o sea, cumple con la normatividad internacional”, explicó.

En días recientes también se han visto frente a costas mexicanas aviones Boeing P-8A Poseidón, conocidos como “cazas submarinos”, empleados para el rastreo de embarcaciones o submarinos, y el combate al trasiego de drogas.

PAN si ve espionaje estadounidense

El Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores asegura que, tras las negociaciones para ponerle un freno momentáneo a la aplicación de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a productos mexicanos, se intensificaron las operaciones militares.

El senador Ricardo Anaya pidió al gobierno mexicano reconocer las operaciones de espionaje en territorio nacional contra el crimen organizado y las bandas delincuenciales dedicadas a la producción y trasiego de droga, a pesar de que estas se ubiquen en aguas internacionales.

“Es un mensaje político, porque los gringos (estadounidenses) están enviando aviones espía a altitudes que permiten ser detectados por los radares mexicanos. Por supuesto que nos están espiando, pero además quieren que el gobierno mexicano sepa que nos están espiando” aseguró el panista.

EU quiere que sepamos que nos espían, afirma Ricardo Anaya.



Ante los sobrevuelos de espionaje de fuerzas aéreas de los Estados Unidos sobre las costas de Sinaloa, Sonora y la península de Baja California, Ricardo Anaya reconoció que se trata de un mensaje político de Trump.

La cadena estadounidense CNN reportó el lunes que recientemente se han intensificado las operaciones aéreas en territorio mexicano por parte de aeronaves militares en al menos 18 misiones.