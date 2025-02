Morena activa parlamentarismo internacional ante Trump; dudan de eficacia

Difieren en el Congreso

El líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que es posible incidir como bloque regional y disminuir el impacto de decisiones del presidente Trump.

Con miras a eso anticipa: “voy a establecer comunicación con parlamentarios para hacer un frente común y no aceptar estas imposiciones ilegales e unilaterales”.

Incluso, dijo que se analiza la posibilidad de que, a instancias de México, se realice una sesión del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), y una reunión del Parlamento Centroamericano (Parlacen), con el fin de que los congresos de los países que están siendo afectados por las órdenes de Trump, cierren filas y fijen una postura conjunta.

“De lo que se trata es de expresar nuestro rechazo y no dejar solos a los que están siendo vejados, perseguidos, violados en sus derechos humanos. Esa es la idea de este pronunciamiento y en los próximos días nos vamos a reunir con ellos”, dice Monreal.

Esta estrategia, sin embargo, fue minimizada por el coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira.

“Nos aislamos del mundo, ya no tenemos aliados en el mundo por despreciar el multilateralismo y ahora se quiere voltear a ver aliados y no los hay. Estamos en una situación de debilidad porque México no hizo nada en materia de seguridad, no fortaleció el estado de derecho y dejó de aplicar una política migratoria congruente”, critica.

Efecto retórico

Para Moreno Santos, el plan que piensan empujar legisladores de Morena será de denuncia internacional, pero nada más.

"México puede ir a denunciar ahí que Estados Unidos le puso aranceles, bla bla bla, pero es sólo retórica política, son denuncias políticas. El Senado de la República puede ir a la representación de la Comisión Mundial de Comercio, a Naciones Unidas y reunirse con todos los diplomáticos que quiera", sentencia.

“Pero eso no resuelve las controversias comerciales que pudiesen tener en México con Estados Unidos y con Canadá”.

La especialista enfatiza que, en los temas sobre migración y seguridad, México está obligado a llegar a acuerdos.

"La posibilidad de negociaciones es tan amplia como lo que pueda demandar Estados Unidos y lo que pueda ceder México. Hay una serie de cosas que pueden pedir los norteamericanos de aquí a un mes y dependerá del gobierno mexicano si lo acepta", sostiene.

“Quizá pida más policías o Guardia Nacional, o que México implemente visados a países latinoamericanos que no tenía visados para entrar. O que vuelva la cooperación con autoridades militares y de inteligencia. Pero esa será una negociación bilateral y por tanto todo va depender de lo que México quiere hacer frente a la amenaza de los aranceles. Ahora ya cedimos para para dar poner 10,000 militares, hay que esperar qué otra cosa sucede en los temas de combate al crimen organizado”.

La experta en temas internacionales considera que el panorama para México no es fácil, pues tiene que negociar mientras tiene "la bota en el cuello" y Trump sigue presionando.

Serrano Solares expone, por su lado, que en la "ecuación" no solamente se trata de lo que está haciendo Estados Unidos, sino también qué están haciendo otros países en áreas como migración y seguridad.

Explica que conviene estrechar lazos de cooperación y políticas conjuntas con otros países de la región para procurar, por ejemplo, la protección de los derechos humanos de las personas que están en movilidad.

“Y estas cumbres ayudan a contrarrestar y a fortalecer que ya si Estados Unidos no se adhiere a protocolos de protección de derechos humanos, por lo menos el resto de la región sí está comprometida a hacer lo posible por garantizar que estas personas puedan tener un trato digno”, por ejemplo, indica la experta.