Oposición señala al gobierno de Sheinbaum por imposición de aranceles a México

En un mensaje que dio desde sus redes sociales, el presidente del PRI, Alejandro Moreno señaló que la imposición de aranceles tendrá consecuencias para todos los mexicanos.

“La imposición de aranceles y sanciones económicas por parte de Estado Unidos al gobierno de Morena, que son de consecuencia para todos los mexicanos, es un acto insólito provocado por la negligencia del régimen morenista para combatir al crimen organizado, la producción, trasiego y la distribución de drogas hacia nuestro vecino del norte”, dijo el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

En un video difundido en sus redes sociales, el dirigente político dijo que las medidas adoptadas por Estados Unidos son producto de la “desconfianza y la incertidumbre” que ha generado Morena en Estados Unidos. Además, afirmó que el partido oficialista se encuentra rebasado.

“En Morena está claro que no tienen ni experiencia ni capacidad. No han sabido cooperar, no convocan al diálogo. Se encuentran completamente rebasados y se están convirtiendo en los principales responsables de la peor crisis de seguridad humanitaria y migratoria por su evidente incompetencia y falta de estrategia”, declaró.

Por su ineficiencia, Morena es el único responsable de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Enfatizó que el PRI no apoya la imposición arancelaria como mecanismo de presión para ceder a demandas de gobierno extranjeros, pero enfatizó que tampoco respaldará al gobierno mexicano en “sus ocurrencias y locuras, porque ha demostrado no entender el momento histórico que atraviesa la relación bilateral con el vecino del norte”.

Mientras, el dirigente del PAN, Jorge Romero, calificó como "error grave" el incremento de aranceles, pues dijo que esto afectará a familias de México y Estados Unidos.

"Grave error el que comete el nuevo Gobierno de EEUU al imponer su

"castigo" arancelario. Será en perjuicio de millones de personas en ambas naciones, que no lo merecen.

Más grave todavía la imputación de asociación delictiva que refiere... y

TODAVÍA más grave si esta fuera verdad... Muchas preguntas y muchas respuestas por venir...", escribió el panista desde sus redes sociales.

En tanto, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, advirtió por su parte que se trata de una decisión unilateral de Estados Unidos que viola el T-MEC.

El legislador de Morena respaldó en un video a la presidenta Claudia Sheinbaum en las decisiones que deba tomar para responder a la decisión estadounidense.