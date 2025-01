Así será el sorteo para elegir a los aspirantes al Poder Judicial

La primera tómbola que se hará será la del Senado, la cual se realiza para suplir las funciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial, ya que este grupo paró sus actividades desde hace dos semanas por el mandato de un juez de Michoacán.

Los integrantes de la mesa directiva deberán elegir, según lo establece la reforma constitucional y las convocatorias, hasta 1,793 posibles contendientes mediante una tómbola, ya que deben ser máximo tres candidatos por cada cargo para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y para el Tribunal de Disciplina, y hasta dos para magistrados de Circuito y jueces de Distrito.

Sin embargo, sólo hay 1,155 aspirantes (que son 1,046 que había elegido el Comité Judicial y 109 que pidió el Tribunal Electoral agregar al cumplir con los requisitos), por lo que serán menos candidatos de los estimados.

Una vez que ya estén los listados de los posibles contendientes, serán enviados a la Corte para su aprobación y luego remitidos al Senado para su integración con el resto de los listados de los comités del Poder Ejecutivo y Legislativo. Finalmente serán enviados al Instituto Nacional Electoral (INE) para que sean incluidos en las boletas.

Ante esta falta de números para insacular, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, comentó que no han acabado de revisar las listas para la tómbola, pero comentó que “parece” que en la elección de ministros para la Corte, no hay los aspirantes suficientes.

“Tramposos como son los del Poder Judicial nos hicieron la maldad de enfilar a sus candidaturas, con candidatura con pase directo, porque si no hay el número para insacular solo hay que registrarlos. Desde ayer en la noche algo me alertó de esta situación sobre todo para la Corte. No me preocupa su maniobra, porque es el pueblo el que va a decidir con su voto. Parece que en la Corte, que ahí no están los números para hacer la insaculación”, comentó.

Comités Ejecutivo y Legislativo también harán tómbola

Los comités del Poder Ejecutivo y Legislativo también realizarán dos tómbolas para elegir a los posibles candidatos a jueces, magistrados y ministros y estas las harán entre el 1 y 4 de febrero.

Para esta tómbola, ambos comités deberán tener 5,410 aspirantes, que se distribuyen de la siguiente forma: 10 personas por cada cargo para ministro de la Corte, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral y magistrado del Tribunal de Disciplina, así como seis aspirantes por cada cargo para magistrado de Circuito y jueces de Distrito.

Todas estas personas irán a una tómbola de acrílico para elegir hasta 1,793 posibles candidatos que se distribuirán de esta manera: máximo tres candidatos por cada cargo para ministro de la Corte, para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y para el Tribunal de Disciplina, y dos más serán para magistrados de Circuito y jueces de Distrito.

Una vez que ya estén estas listas, deberán ser enviadas a la Presidencia y al Congreso de la Unión para su aprobación. Posteriormente serán remitidas al Senado para su integración y finalmente al INE para ser incluidas en las boletas.

Una vez que el INE tenga las listas, serán incluidas en las boletas para la elección judicial del primer domingo de junio de 2024, donde estarán en juego 881 cargos de jueces, magistrados y ministros.