Solicitudes de refugio se multiplican en México desde primer periodo de Trump

Tras tomar protesta por segunda vez como presidente, Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas con medidas antiinmigrantes como blindar su frontera con México con la construcción de más muro y el despliegue de más tropas militares.

Además, el republicano canceló las citas a través de la aplicación CBP One para personas que buscan asilo en Estados Unidos y dio luz verde para que se incrementen los operativos antiimigrantes en escuelas e iglesias.

Los primeros deportados de Trump en este gobierno hacen fila para para cruzar el puente internacional entre Estados Unidos y México. (Jose Luis Gonzalez/REUTERS)

A finales de la semana pasada, Estados Unidos desplegó tropas en la frontera con México y aviones militares comenzaron a sacar migrates sin estatus legal del país.

Más solicitudes de asilo

La nueva política migratoria de Estados Unidos puede llevar a un incremento aún mayor de inmigrantes que, al ver truncado su camino hacia el ‘sueño americano’, opten por permanecer en México y no regresar a sus países, apunta Andrés Ramírez Silva, exfuncionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Muchas de las personas que llegaban sabían que desde México podrían solicitar una cita para poderse entrevistar en el lado norteamericano de la frontera y solicitar el asilo en los Estados Unidos.

“En el momento en el que se desmantela el CBP One, ahora con la entrada de Trump a la oficina oval, es evidente que muchas de estas personas que pensaban tendrían esta oportunidad y al no tenerla no encontrarán más remedio que buscar asilo en México”, explica en entrevista.

Con la cancelación del CBP One, alrededor de 270,000 migrantes quedaron varados en México y que ya tenían cita, de acuerdo con el medio CBS News que consultó a fuentes del gobierno estadounidense.

Un segundo factor está en la decisión de Trump de restablecer el programa ‘Quédate en México’, cuyo nombre oficial es Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), con el cual se obliga a las personas solicitantes de asilo a mantenerse en México mientras esperan la resolución de sus proceso migratorio ante el Gobierno estadounidense.

Esto se acompaña de las declaraciones extremas del presidente de Estados Unidos, quien es arropado de un gabinete con la misma orientación. “Son proclives a tener una política muy antinmigrante, muy radical contra el asilo, con un discurso bastante xenófobo”, señala Ramírez.

Para el experto en migración, quien fue titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los puntos donde podría surgir una mayor tensión ante el incremento de inmigrantes serían ciudades de la frontera norte como Tijuana y Ciudad Juárez, así como en la frontera sur si el Gobierno mexicano continúa con su política de contención.

“Se generará un tapón en el sur y esto desde luego lleva a una mayor concentración de migrantes que querían transitar pero no pueden porque cada vez hay mayor contención o de personas que buscan protección internacional ante la Comar”, apunta.