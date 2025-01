México debe negociar y poner límites, coinciden expertos ante órdenes de Trump

'No estamos lejos de un dron del lado mexicano'

Sumano consideró que la presidenta Sheinbaum, junto con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quizá tenían la impresión de que, si daban un giro a la estrategia de seguridad López Obrador y demostraban resultados rápidos, podían evitar la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas, sin embargo, eso no sucedió.

“A lo mejor se pecó de ingenuidad. Lo que sí es claro, me parece con esta declaratoria, que Estados Unidos de alguna manera se está quitando ‘los guantes’, ya no habrá, digamos, esa red de protección legal que era un poco lo que hace designar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”, indicó el especialista.

"Permite darle la vuelta muchas de las restricciones legales; hay mucha gente que dice: 'estamos lejos de pensar que habrá un dron del lado mexicano', efectivamente me parece que aún no hemos llegado ahí, pero sí es un paso previo, probablemente no estaremos hablando bajo ningún sentido de algún tipo de operación directa de parte de elementos armados de los EU en México, pero nos acercamos cada vez más a ver, sí puede ser un ataque con un dron a un laboratorio de fentanilo, o inclusive poder llegar a extracciones por parte de, a lo menor, de Fuerzas Armadas de Estados Unidos de capo, de algún líder criminal".

Lo que está haciendo Trump, abundó el especialista, es mandar el mensaje al gobierno de mexicano de que hay una especie de última oportunidad en el tema del combate a los cárteles.

Subraya que esta declaratoria también le da muchas herramientas al gobierno de Trump para actuar en materia financiera a través del congelamiento de cuentas y la recuperación de activos.

"Obviamente ellos ya están ganando sus puntos políticos, si no, 'pues ya podemos actuar de manera unilateral'. No es imposible que se pueda ver, a lo mejor, en algún momento, un ataque con drones contra laboratorios de fentanilo, cosas por el estilo, pero aún hay camino por recorrer y habrá que ver cómo responde la presidenta de México", sostiene Sumano.

"Otro aspecto es que endurece las penas, es decir, las penas que estábamos viendo por tráfico de drogas, por otro tipo de actividades criminales, (...) suben mucho. También les permite saltarse muchos, o prácticamente todos los tratados internacionales. En resumen, lo que está haciendo esto es (...) un poco liberar al gobierno de estados Unidos de muchos de los candados que le impiden tomar acciones mucho más agresivas contra estos grupos".