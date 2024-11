Sigue jaloneo INE-Diputados por 13, 205 mdp para elección judicial

Taddei insistió en que defenderá la cifra solicitada, no obstante, admitió la probabilidad de que en diciembre o enero el INE deba ajustar su presupuesto, tras un eventual recorte.

“No me dijeron ni siquiera estimados, ni porcentajes. (Ni) 'oiga, presidenta bájele 30%', por supuesto que no”, expresó al salir del encuentro en la Cámara de Diputados.

"Cada vez que la Cámara de Diputados realiza un ajuste (...) cada institución tiene que volver a rearmar su presupuesto cuando éste es modificado en la más mínima cantidad, y eso lo tendremos que vivir en diciembre mismo, o en enero entrando el siguiente año”.

La consejera presidenta del INE indicó que personal del INE realiza un análisis de los posibles rubros a reducir. El monto original y las alternativas serán temas de la reunión del próximo jueves, cuando la comisió de presupuesto del INE se reunirá con la de la Cámara de Diputados.

“Estamos convencidos que ese presupuesto corresponde a la instalación de las casillas que estimamos en ese momento. Sí, las áreas del Instituto están trabajando por una posible reducción presupuestal en escenarios diversos, y el Instituto no puede hablar ahorita de ajustes hasta que no sea la Cámara de Diputados (la) que diga”, sostuvo Taddei.

Al término del encuentro, Taddei aseguró que el INE siempre ha sufrido recortes y “batallado” por el monto solicitado.

El INE solicitó a la Cámara de Diputados 13, 205 millones de pesos para realizar la elección el 1 de junio de 2025, pues serán más de 800 cargos judiciales, pero la presidenta Claudia Sheinbaum criticó el techo de gasto solicitado.

“No debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México y hay manera de reducir los costos”, aseveró la mandataria al recordar que la elección de junio pasado, que fue federal, costó menos que lo proyectado para 2025.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y diputada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, quien encabezó el encuentro con Taddei, junto con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, insistió en que se reducirán los costos porque no es viable aceptar la petición del INE.

De acuerdo a la legisladora, es posible que la cifra final sean 9,000 millones de pesos :

“Es una elección menos grande que la de junio, donde se eligieron más de 20,000 cargos y se renovaron las cámaras, en este nuevo proceso no hay necesidad de destinar recursos para campañas, no participan los partidos, no tiene que costar tanto”, dijo Gómez.