Juzgadores: Tribunal Electoral no detiene las suspensiones contra reforma al PJ

“Las multas en un juicio de amparo contras las autoridades que no quieren cumplir suspensión se atacan a través de un recurso de queja que conoce un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no el Tribunal Electoral, no es autoridad recursiva en los juicios de amparo", sostuvo el magistrado Juan José Olvera López.

"De ahí que la opinión del Tribunal Electoral son como las llamadas a misa, quienes quieren, las siguen y quienes no, no. A las que tiene que seguirse a las decisiones del jueces que impuso las multas”, añadió.

Enfatizó que, si no hubo recursos contras las multas impuestas y estas no fueron revocadas, se deben cumplir porque “no hay alternativa”. Ello, porque el juez Francisco Javier García Contreras multó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por desacatar una suspensión provisional para detener los preparativos del proceso electoral del Poder Judicial.

El magistrado enfatizó que la decisión del TEPJF es sólo una “opinión" que no libera de responsabilidad al Senado de la República por continuar con el proceso de elección de los jueces, magistrados y ministros en junio de 2025.

“Hoy, les guste o no les guste, parte del sistema jurídico mexicano (es) que pueden ser demandadas (las autoridades) y ahorita están siendo demandadas. Parte de las medidas que se les han impuesto es: ‘no puedes continuar. El viernes uno de los múltiples jueces dijo que ya impuso multas personales a los consejeros y, si persisten, viene otra multas y si persisten, pueden incurrir en delito. Mientras persista esta pretensión de inobservar estas suspensiones, los jueces tendrían que cumplir con su obligación de sancionar hasta el límite de la vía penal”, mencionó.

En el mismo sentido, la magistrada Edna Lorena Hernández Granados señaló que los juicios de amparo sólo pueden ser resueltos por jueces constitucionales, por lo que, enfatizó, el Tribunal Electoral no es competente si se acata o no una suspensión.

"Cualquier autoridad así instituida constitucionalmente, sin competencia para actuar, no puede opinar o la opinión quedará como lo que es: una opinión", manifestó.