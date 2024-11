Diabetes en México: 33% no controla la enfermedad por falta de alimentos sanos

Además de la falta de tratamiento médico, existen otras causas que obstaculizan el control de la diabetes. En México, 41.8% de las personas diabéticas encuestadas dijo que no logra controlar la enfermedad porque no comprende las recomendaciones nutricionales. Además, 32.9% aseguró que no se controla porque no tiene acceso a alimentos saludables.

Estos datos son de la Encuesta Nacional de Diabetes, realizada en octubre por la Federación Mexicana de Diabetes (FMD), y agregan que 22% afirma estar fuera de control debido a problemas emocionales, como la depresión y el estigma.

“El bienestar de las personas con diabetes debe ir más allá del control de la glucosa. Debemos reconocer que afecta todos los aspectos de la vida: físico, emocional y social”, explicó Jorge Yamamoto, Presidente Médico de la FMD.

Una diabetes fuera de control aumenta el riesgo de complicaciones, como amputaciones, pérdida de la visión e insuficiencia renal. También se asocia con enfermedades cardiovasculares, demencia, algunos tipos de cáncer e infecciones como la tuberculosis y el covid-19 grave, agrega el informe de The Lancet.

Por ello, los pacientes con diabetes temen desarrollar complicaciones. De acuerdo con la encuesta de la FMD, 40.2% de los diabéticos de México tiene miedo al daño renal, 21.3% al pie diabético y 13.1% al desarrollo de obesidad.

Por la falta de control en todo los pacientes con diabetes, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó el programa Salud Casa por Casa. Esta iniciativa busca identificar a las personas con enfermedades crónicas para darles tratamiento y seguimiento desde sus hogares.

Actualmente se levanta un censo del número de habitantes en esta condición. Para ello, brigadas de la Secretaría de Bienestar recorrerán los domicilios hasta diciembre de este año.