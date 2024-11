Oposición llama “traidor” a Pérez Dayán; morenistas celebran decisión en Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó los conceptos de invalidez que alegaron los partidos de oposición en contra de la Reforma Judicial para intentar frenar los cambios constitucionales por los que se elegirá a ministros, jueces y magistrados por voto popular.

En consecuencia, la Reforma Judicial quedó firme con todos sus efectos, debido a que, aun cuando se discutiera de fondo el asunto, no se alcanzarían los ocho votos necesarios para en su caso declarar inválida total o parcialmente alguna reforma a la Constitución.

#LaCorte analizó las impugnaciones al Decreto por el que se reformó la Constitución en materia judicial. Al no contar con la votación calificada de ocho votos necesaria para invalidar diversos preceptos, se desestimó https://t.co/gqWycrRFsP pic.twitter.com/BaQDuOIUqd — Suprema Corte (@SCJN) November 6, 2024

Las claves para ese desenlace comenzaron cuando el ministro Alberto Pérez Dayán sumó su voto al de la ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, afines a Morena, y consideró que la Corte carece de facultades para revisar la reforma constitucional.

Luego, una mayoría de seis ministros decidió que, dado que son once integrantes de la Corte no era aplicable la reforma constitucional que ordena que seis votos basten para declarar la inconstitucionalidad de una norma, sino que se requieren forzosamente ocho.

Durante la discusión, quienes estuvieron a favor de que eran necesarios ocho votos como marcaba la Constitución en su artículo 105 antes de la Reforma Judicial, argumentaron que se requería al menos estos votos porque la SCJN está integrada por 11 ministros.

Mientras, los ministros que apuntaban que eran necesarios seis votos explicaron que esto era porque así lo marcan las modificaciones que hizo Morena a la Constitución.

Como cuatro ministros se pronunciaron porque no era posible entrar al análisis de la constitucionalidad de la Reforma Judicial, no podrían entonces reunirse los ocho votos necesarios para, en su caso, declararla inválida, así sea parcialmente.

Por tanto, se declaró desestimar los conceptos de invalidez que fueron planteados en las acciones de inconstitucionalidad que pretendían frenar total o parcialmente la Reforma Judicial y no entrar al análisis de fondo, pues al no contar con ocho votos, no podría concluir en la declaratoria de invalidez parcial como propuso el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá.