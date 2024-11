El PAN se alista para elegir a su nuevo dirigente

Durante los días de campaña, Adriana Dávila ha acusado a Jorge Romero de ser “lo mismo” que Marko Cortés, actual presidente del PAN.

“Fuiste parte de las decisiones por más que quieras deslindarte. Perteneces al mismo grupo político, votaste todas las decisiones que se tomaron aquí a favor, no hubo una sola de las decisiones que no votaras a favor”, le dijo Adriana Dávila a Jorge Romero en el primer debate que se realizó para la contienda el pasado 31 de octubre.

Para defenderse, Jorge Romero ha cuestionado a Adriana Dávila sobre sus conjeturas de que es “lo mismo” que el dirigente del PAN.

“¿Por qué me atribuyes decisiones que yo no tomé? Tú has pertenecido a otros equipos políticos y yo no te atribuyo a ti ninguna decisión que no hayas hecho tú en tu mayoría de edad. ¿Por qué no me concedes que soy otra persona, Adriana?", mencionó.

Proceso electoral

Los militantes del PAN no solo elegirán al presidente del partido, también a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Los panistas tendrán dos opciones: la planilla que encabeza Jorge Romero o la que representa Adriana Dávila.

El diputado federal Jorge Romero incluyó en su planilla a excandidatos que perdieron las elecciones de 2024, como Eduardo Rivera, Santiago Taboada, Renán Barrera Concha, Josué David Guerrero, Aparo Lilia Olivares, Saraí Macías Alicea, Romina Contreras y Michel González Márquez.

En la planilla de Adriana Dávila se encuentra Alberto Cárdenas Jiménez, Fernando Pérez Noriega, Juan Marco Gutiérrez González, Lydia Madero García, Nora Lagunes Jauregui, Susana Mendoza, Víctor Garay Domínguez y Sandra Corral Quiroga.

Actualmente, el proceso electoral se encuentra en la fase de capacitación de los integrantes de CV's, MRV's y auxiliares de las CAE's. Se estima que la distribución del material electoral comenzará este lunes 4 de noviembre.

La jornada electoral será el domingo 10 de noviembre de 2024 entre las 10:00 a las 17:00 horas. Dará inicio con la instalación de las mesas de votación y concluirá con la publicación de los resultados de la votación en el exterior de cada centro de votación. Solo en la Ciudad de México habrá 17 de estos, uno por alcaldía.

De acuerdo con los estatutos del PAN, resultará electa la planilla que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos o el 37%, con una diferencia de al menos 5 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar. Si ninguna candidatura logrará estos resultados, se realizará una segunda vuelta.