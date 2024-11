Aspirantes a cargos judiciales inician 'precampañas' sin reglas claras

Los mismos legisladores de Morena dieron pie al proselitismo a ocho meses de la elección de junio de 2025, al abrir en la sede de la Cámara de Diputados la pasarela de aspirantes a algún cargo, con el argumento de dar o pedir “información”, pero difundiéndose con uso de los recursos públicos de ese órgano legislativo.

Públicamente, hasta ahora seis jueces y magistrados se han reunido con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y con el líder de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

"Los diputados Gutérrez Luna y Monreal Ávila se reñunen con jueces que desean participar en el nuevo proceso de elección", informó la Cámara de Diputados el 22 de octubre, en un boletín.

Los y las aspirantes que se "destaparon" en el Congreso son ellas:

Blanca Alicia Ochoa Hernández, jueza décimo cuarta de distrito en materia administrativa en la CDMX.

Yamin Francisco González Mendoza, jueza décimo quinto de distrito en materia administrativa en la CDMX.

Gabriel Regis López, juez décimo sexto de distrito en materia administrativa en la CDMX

Sandra Verónica Camacho, magistrada del sexto Tribunal Colegiado en materia del Trabajo del Primer Circuito en la CDMX.

Adriana Alejandra Ramos, magistrada en Oaxaca

Erick García Jaúregui, juez de distrito en Guerrero.

Monreal rechazó "campaña anticipada" de jueces, luego de reunirse públicamente con jueces y magistrados que apoyan la reforma judicial y participarán en la elección. ((Tomada del Facebook de Ricardo Monreal))

Gutérrez Luna y Monreal incluso usaron la infraestructura camaral y convocaron a sendas conferencias de prensa para presentar a los juzgadores, hoy aspirantes.

“Todos los días estaremos reuniéndonos con aspirantes”, aseguró Gutiérrez Luna, mientras que Monreal rechazó que fuera irregular: “no, es una presentación aquí porque somos el órgano que hace leyes”, trató de justificar.

Para el politólogo y experto electoral, Tonatiuh Medina, la conducta es reprochable desde el punto de vista ético, pero es lo que, se espera, hagan los postulantes que quieran ganar.

“Sí es un abuso eso que hicieron, buscar a los legisladores, presentarse ante ellos cuando aún no ha iniciado formalmente ni el registro de aspirantes, pero se explica en la lógica de que ¿si no es ahora cuándo? Esta elección será imposible que la ganen si no actúan así”, explica.

El proselitismo

La reforma judicial, en vigor desde el 16 de septiembre, cesará a todos los jueces, ministros y magistrados, la mitad en 2025 y la otra mitad en 2027.

Todos sus sucesores en los cargos serán electos en urnas, así que todos los jueces y magistrados que participarán en la elección deberán entrar en una dinámica de campaña, si quieren primero figurar como semifinalistas, luego llegar a la candidatura y finalmente ganar su elección.

El martes pasado, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron a la quinteta de integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, instancia ante la cual todo aspirante a un cargo judicial deberá presentar su documentación para que su perfil sea valorado.

Esos seleccionadores resultaron nombrados sólo por Morena y aliados, pues los partidos opositores, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (M), se abstuvieron de presentar propuestas, para no convalidar la reforma judicial que aún combaten jurídicamente.

Quedaron en el CTE: Andrés Norberto García-Repper Favila, de todos, el más vinculado directamente con el partido guinda, pues es su representante ante el Instituto Electoral Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas.

Las restantes son Ana Patricia Briseño Torres, Maday Merino Damián, Maribel Concepción Méndez de Lara y María Gabriela Sánchez García.

Para Medina, no debe escandalizar que Morena haya querido tener ahí su cuota.

“Todos los Comités de Evaluación en este tipo de procesos, todos, están tripulados por las fuerzas políticas no hay uno que no", consideró.

“Eso no ha cambiado mucho de cuando el PRI y el PAN, sin convocatoria, decidían quienes serían los consejeros electorales, por ejemplo. La diferencia es que ahora hay comités y se sabe quiénes son los que están concursando. Pero Morena, como antes otros partidos, está intentando quedarse con toda la Corte y con Comités a modo lo van a conseguir”, sentenció el especialista.