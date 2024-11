INE impugnará ante la Corte la concentración de facultades de su presidencia

Vienen tiempos peores: Taddei

La discusión del asunto generó el reclamo de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, a los consejeros promoventes, a quienes acusó de que por segunda vez pasan por encima de sus facultades.

“No es la primera vez que seis consejeros invaden temas que tiene que ver con el ejercicio de responsabilidad de la presidenta”, dijo Taddei.

Les reclamó además su solicitud de la víspera: “pedí que esperáramos y no generáramos para este instituto una narrativa negativa en términos de su confianza”.

De hecho los señaló de generar un ambiente negativo, pues en mensaje a la estructura del INE en todo el país dijo “no nos preocupemos, vendrán tiempos un poquito incluso peores que este que está siendo provocado desde dentro por seis consejeros, que pone en la luz al Instituto de una forma totalmente incorrecta porque los convoqué a resolverlo desde dentro”.

La consejera Norma Irene de la Cruz –afín a Taddei- también acusó a sus compañeros que la propuesta busca “un efecto disruptor contra quien encabeza la presidencia de este instituto”.

Taddei, junto con la consejera De la Cruz, Rita Bell, Arturo Montaño y Ucc Kib Espadas, fueron los cinco votos en contra. De la Cruz y Bell sólo se quejaron de no haber sido consultadas y por eso votaron en contra.

Sólo Montaño y Espadas argumentaron de fondo, el primero aseguró que no se dan los tres supuestos como para ir ante la SCJN: “no afecta derechos políticos electorales, no se ponen en riesgo elecciones y no se limitan atribuciones Instituto”.

Espadas dio su voto con matices, pues admitió que “ningún demócrata puede estar de acuerdo con lo contenido en las reformas… el acuerdo plural debe ser la base de las decisiones críticas de un órgano electoral”.

Además la reforma se incluyó de forma subrepticia pues no estaba en la iniciativa original “nunca se discutió en comisiones y se introdujo de última hora simulando ser una reserva”.

Pero sólo los partidos pueden combatirla ante la SCJN y no lo han hecho, reclamó.

En pro de la defensa jurídica del diseño del INE como órgano colegiado, votaron los consejeros Arturo Castillo, Dania Ravel, Carla Humphrey, Claudia Zavala, Martin Faz y Jaime Rivera.

Jaime Rivera destacó que la reforma devolvió indebidamente al organismo electoral a la época de hace 40 años, cuando el órgano electoral era presidencialista y tenía una estructura vertical, “eso ya fue superado”.

Uno de los principios del INE es la colegialidad, tiene su base en el 41 constitucional, pues -añadió- el modelo unipersonal acabó desde que el INE era Instituto Federal Electoral (IFE).

“Si algo pelearon hace 40, 30 años y en 1996 fue que todas las decisiones fueran colegiadas, eso se quiere borrar”. Interponer un recurso “no es desafío ni desobediencia a otro poder del estado” atajó.

La consejera Claudia Zavala Pérez reforzó también que la evidencia de que la colegialidad está sustentada en la Constitución, es que a diferencia de otros organismos en el INE no hay voto de calidad.

La reforma “sí atenta contra un modelo de INE colegiado, distinto al órgano electoral que estaba en manos de Gobernación”, dijo.

Después de ese modelo de hace décadas, las atribuciones de “organizar y arbitrar elecciones se las quitaron a un poder y se le dieron a un órgano autónomo y colegiado, obligado a tomar decisiones de forma colegiada”, recordó.

El ejemplo de que debe prevalecer la colegialidad, expuso la consejera Dania Ravel, es que la ley obliga a que las designaciones de miembros de la Junta General Ejecutiva sean por votación de mayoría calificada en el Consejo General.

También deben tener ese nivel de respaldo los nombramientos de integrantes de Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), las decisiones de asunción, ejercer la facultad de atracción de elecciones, entre muchas otras.

El Consejo General es el órgano superior de decisión, “eso sigue diciendo la Constitución” y las decisiones más relevantes mandatan a las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas, por lo que deben ser designados por todo el colegiado y los acuerdos deben ser decididos por el Consejo, no por una persona en la secretaría ejecutiva, dijo.

La consejera Carla Humphrey también argumentó por su parte que el cambio más preocupante son las nuevas facultades a la secretaría ejecutiva, que quedaría por arriba del Consejo y “por encima de consejeros electos por mecanismo constitucional”.

Incluso pasaría por encima de partidos y el Poder Legislativo, quienes tienen representación y voz en el Consejo y no podrían tener ni voz en la toma de decisiones.

Refutó al consejero del Poder Legislativo y diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, quien denunció que los seis consejeros quieren oponerse a la reforma y elección judiciales, que ir en defensa del diseño del INE no es ir contra la presidenta Sheinbaum ni la reforma.

“No estamos cuestionando las reformas al poder judicial, nadie está obstaculizando” la elección dijo.