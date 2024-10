¿Quién tiene la razón: Sheinbaum o Jueza de Veracruz?, expertos opinan

'Sí hay desacato'

Por el contrario, Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación Jurídica de la Escuela Mexicana de Derecho, establece que no sólo la presidencia de la República, sino autoridades como el director del Diario Oficial de la Federación (DOF), o el Senado de la República, que ordenó la remisión del decreto al Ejecutivo, incurrieron en desacato.

“Considero que sí lo hay. Porque si una determinada autoridad no está conforme con el resultado de una determinación judicial, sobre todo un órgano de una primera instancia y que admite la posible revisión, pues debe de acudir a esas vías, es decir, debió impugnar ante Tribunales Colegiados a combatir una resolución de un juez", advierte.

“El simplemente no respetar una decisión, por más polémica que sea, porque efectivamente no haya una causal, pues eso no puede ser la razón para desacatar una decisión judicial. El Ejecutivo tiene una oficina jurídica que es el abogado del gobierno federal y ésta debió haber agotado todas las instancias si, como afirma, tiene la razón", agrega el jurista.

En entrevista, Ramos además recuerda que existen precedentes jurídicos, por lo que sí es factible que la SCJN resuelva sobre el caso.

'Es desacato, pero falta que la SCJN resuelva'

En posición similar, Tito Garza Onofre, constitucionalista investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, plantea que desafortunadamente no sólo hay uno, sino toda una cadena de desacatos en torno a la reforma judicial.

“Me parece que desacatar una suspensión es ya una práctica irresponsable de nuestra democracia y en este caso es la consecuencia de una reforma mal hecha, que no previó ningún régimen de transición”, sentencia.

“Más allá de quien tenga la razón, si la jueza o la presidenta Sheinbaum, aquí lo que estamos viendo es un duelo de Corte retórico o político, y quien tiene facultad para dirimirlo será la Suprema Corte".

Para el especialista, esta situación es "realmente preocupante" porque hay desacatos a suspensiones, pero se tornaría grave si más adelante hay una sentencia que no se cumpla.