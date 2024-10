En medio del debate, ministras y Zuarth levantan la mano para elección 2025

El primero en hacerlo fue el panista Roberto Gil Zuarth, quien en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva anunció que buscará la candidatura para ministro de la SCJN.

‘“El miércoles que se publique la convocatoria me voy a presentar a la elección de ministro y voy a tocar la puerta del Senado de la República, ministro de la Suprema Corte por voto popular; el 16 de octubre si se publica la convocatoria, seré el primero que va presentar sus papeles’', señaló el exsecretario particular de Felipe Calderón.

Además, aseguró contar con los requisitos para ser candidato, como ser mexicanos de nacimiento, abogado de profesión y con promedio de más de 8 en la licenciatura, así como con vecinos para que le den una carta de recomendación, y aseguró que iniciará su campaña en Chilpancingo, Guerrero, donde mataron al alcalde.

También Lenia Batres levantó la mano. Por ser ministra, ella tiene pase directo para ser candidata a este cargo para las elecciones de junio de 2025.

“He estado aquí unos meses (en la SCJN) y no he cumplido ni un año, pero desde el principio me he manifestado a favor de la reforma (al Poder Judicial). Sería un honor ser parte de esta primera generación de ministros elegidos por el voto universal, directo y secreto de nuestra población; por supuesto, consideraría contender”, mencionó.

La tercera persona que informó que buscará la candidatura es Yasmín Esquivel, que al igual que Lenia Batres al ser actualmente ministra tiene pase directo para contender por el cargo, pero ahora por voto de los ciudadanos.

“Estamos revisando el proceso. El cargo más importante en mi vida y que más me ha honrado es ser ministra de la Corte. Nada sería más gratificante que continuar en él. Los que estamos ahora en funciones, tenemos un pase automático a la boleta. Sería una gran oportunidad para continuar ejerciendo el cargo de ministra”, dijo en una entrevista en el Senado.

Además, señaló que la Reforma Judicial “abre brecha” para otras reformas en materia de justicia, como en prevención e investigación del delito, atención de víctimas, pues dijo que elegir a juzgadores por voto directo es “el inicio de otras reformas que se deben de dar para tener una perfeccionamiento en la justicia de manera integral”.

Loretta Ortiz también ha estado en eventos públicos de forma activa. “Estamos para servirles, esa es la razón de nuestra función y de nuestra existencia: solo para servirles, ese es mi mandato y lo quiero seguir guardando y respetando y ejerciéndolo y eso va a ser gracias a su voto, nosotras (Lenia y ella) vamos a ver por los derechos del pueblo siempre, muchas gracias por su apoyo'', dijo en su destape.

Las tres ministras son cercanas a Morena y han defendido la Reforma Judicial que planteó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué sigue en la elección de juzgadores por voto directo?

Hace casi una semana, el Senado aprobó la convocatoria para armas las listas de candidatos a jueces, magistrados y ministros que contenderán en junio de 2025, por lo que ahora el siguiente paso es que cada Poder de la Unión arme un Comité de Evaluación, el cual elegirá a los contendientes.

Para la conformación de estos tres comités, los Poderes de la Unión tienen hasta el 31 de octubre. Cada uno de ellos se integrará por cinco personas con los siguientes requisitos:

Ser personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica.

Contar con ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

No haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Contar con título de licenciatura en derecho expedido legalmente, con antigüedad mínima de cinco años, y práctica profesional de por lo menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos tres años anteriores a la designación.

Posteriormente, los Comités contarán con cuatro días –hasta el 4 de noviembre– para publicar las convocatorias del proceso de evaluación y selección de candidatos. Del 5 al 24 de noviembre, los interesados se podrán registrar.