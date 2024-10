Roberto Gil Zuarth se destapa como contendiente a ministro de la Suprema Corte

“El miércoles que se publique la convocatoria me voy a presentar a la elección de ministro y voy a tocar la puerta del Senado de la República. El 16 de octubre -si se publica la convocatoria- voy a ser el primero en presentar sus papeles”, dijo.

#ÚltimaHora 🚨 Roberto Gil Zuarth se destapa: buscará ser candidato para ministro de la Corte en 2025: "Voy a ser el primero en presentar sus papeles. Hay que luchar. Voy a tocar la puerta del Senado de la República. Esta reforma es una insensatez". pic.twitter.com/7omt8H2d7v — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 11, 2024

Entrevistado en Radio Fórmula, el exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón recordó que en próximas fechas se discutirán en el Congreso de la Unión las leyes secundarias de la Reforma al Poder Judicial y se definirá la convocatoria a la elección de ministros, jueces y magistrados.

"No se vale quedarse en su casa, no se vale. Sin ver la convocatoria voy a presentar mis papeles porque México tiene derecho a saber de qué grado es esta locura. Me voy a presentar a la elección", reiteró.

Gil afirmó que su intención de ocupar un lugar en el máximo tribunal del país es para defender la razón, la serenidad y la República ante lo que calificó como insensatez.

Agregó que, si bien los partidos están excluidos de la convocatoria, su postulación será por convicción y a través de una agrupación.

No solamente es un propósito de evidenciar esta locura, vamos a construir una agrupación política nacional porque los ineptos de Morena cuando hicieron la reforma prohibieron a los partidos a participar, Roberto Gil Zuarth

"Para defender a los buenos jueces, si no queremos 'Lenias Batres' y queremos jueces como (Rodrigo) De la Peza, o jueces como (Juan Pablo) Gómez Fierro, o como tantos, tenemos que empezar a defender la razón y eso pasa por pelear”, apuntó.