El INE enfrenta retos para elección judicial ante la falta de leyes secundarias

Los retos que enfrentará el INE

Cartografía electoral y ubicación de casillas

El exconsejero Javier Santiago Castillo explicó que la elección del Poder Judicial será muy “compleja”, ya que no hay una cartografía electoral –que es la distribución de los ciudadanos con derecho al voto– para elegir a los jueces, por lo que si no hay definición del territorio, dijo, tampoco se sabe el número de casillas a instalar.

“La elección tendrá una alta complejidad. Algunos de los ejemplos de la complejidad: no existe una cartografía electoral para elegir a los jueces; además hay jueces de distintas materias. Entonces los distritos judiciales no coinciden entre sí. Elaborar la cartografía que es el primer paso; también el número de casillas que habrá; no hay definición de un territorio, pues no sabemos cuántas casillas se va a instalar”, declara.

Fiscalización y rendición de cuentas de candidatos

También cuestiona cómo se fiscalizará a los candidatos a jueces, ministros y magistrados, si no habrá de por medio dinero público para realizar sus campañas.

“Se habla que la propagada se dará en radio y televisión. Eso es sumamente complejo, la distribución de los tiempos de radio y televisión, y además con tal número de candidatos. Luego, no va a haber financiamiento para las campañas, y está prohibido el financiamiento privado. Entonces, ¿de dónde va a venir el dinero? ¿Cuáles van a ser las reglas de fiscalización de los candidatos? No existe nada”, reprocha.

PREP y cómputos

Además, el exconsejero del INE Arturo Sánchez menciona que el órgano electoral administrativo también tendrá que definir si habrá cómputos en las casillas, encuestas de salida o aplicarán el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), porque alerta que “se les irá el tiempo” esperar a que el Congreso de la Unión expida las leyes secundarias.

“Cómo van a ser los cómputos. Se van a hacer los cómputos en las casillas y después se hará un cómputo formal posteriormente al día de elección, como se hace en una elección normal, o habrá otro tipo de cómputo, al lugar a que haya PREP o no, o encuestas de salida o no sé. Todo ese tipo de decisiones las tendrá que tomar el INE, porque esperar a las leyes secundarias que definan todas estas cosas, en 90 días, pues se les va a ir el tiempo y no van a poder estar”, dice.

Comités de evaluación de los perfiles

El abogado constitucionalista Sergio Salgado menciona que falta especificar detalles en la elección de los próximos jueces, ministros y magistrados como la integración de los Comités de Evaluación que se encargará de analizar los perfiles de los aspirantes.

“¿Quiénes van a integrar? Si bien indica que cinco personalidades, pero no establece qué criterios tendrán. No están establecidas, por ejemplo, pautas de selección o de evaluación directamente ahí establecidas como ahorita lo tiene el propio Consejo de la Judicatura Federal para a través de concursos de selección y concursos de oposición puedan determinar. Entonces yo creo que la parte incierta es esta parte reglamentaria de cómo se operará la elección”, dice.