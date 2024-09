En sesión de la Comisión Permanente Nacional, decidimos impugnar ante la @SCJN el proceso de la destructiva reforma judicial que aprobó ayer el régimen morenista, pero también que inicie el proceso de expulsión de quienes traicionaron al país con su voto: Miguel Ángel Yunes… pic.twitter.com/G2haTpm9up — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 12, 2024

La expulsión ocurre horas después de que Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, asegurara que Yunes Márquez tomó una buena decisión y la historia se la habrá de reconocer.

Marko Cortés, dirigente del PAN, había amenazado a Yunes Márquez con sacarlo de la bancada y del partido si daba su voto al oficialismo.

Yunes, sin embargo, otorgó su respaldo a la reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró hoy que no llegó a ningún acuerdo con el panista ni con su familia.

Los Yunes asistieron juntos ayer a la sesión en el Senado. (Foto: Henry Romero/Reuters)

El voto de Yunes Márquez

''Daré mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia'', dijo Yunes Márquez anoche en la tribuna de la Antigua Sede del Senado. Aseguró que en las leyes secundarias se podrá perfeccionar la propuesta.

Los morenistas y sus aliados aplaudieron a Yunes. Lo vitorearon entre sonrisas. ''¡La reforma va, la reforma va!'', corearon.

Antes de confirmar su voto, Yunes aseguró que él no es ningún traidor, como lo han llamado sus compañeros de bancada. También dijo que el destino del país no está solo en sus manos, sino en la de millones de mexicanos.

''¿Tiene la mayoría derecho a hacer un cambio estructural a un Poder de la Unión? La mayoría tiene derecho a promover cambios estructurales. Así ha sido a lo largo de la historia. Probablemente la mayor inquietud que provoca la reforma es el voto popular. Pero, ¿quién nombra hoy a las y los ministros? Es el Senado, a propuesta del presidente, quien tiene origen y militancia partidista'', expuso Yunes Márquez.

''Ni cobarde ni traidor. Salí del hospital para venir a dar las razones de mi voto. He sido objeto de un linchamiento público, queriendo hacerme responsable del destino de México. Me duele la agresión que se ha originado en mi partido. Desde joven he luchado por la democracia desde el PAN, en ese partido me formé. No puedo aceptar que me quieran imponer el sentido de mi voto'', agregó.

Yunes aseguró que no fue víctima de ninguna presión por parte del Gobierno federal, pero llamó a construir acuerdos entre fuerzas políticas.

''Nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Esta por iniciar un nuevo Gobierno. Deseo dejar atrás la falta de diálogo entre el Gobierno y las fuerzas políticas'', dijo.

El regreso a su escaño

Después de que pidió licencia la mañana del martes al Senado por problemas en su salud, el aún panista Miguel Ángel Yunes Márquez regresó a su escaño y fue recibido con abrazos y aplausos por los morenistas.

En la mañana, su padre y suplente Miguel Ángel Yunes Linares tomó protesta como senador, tras la solicitud de licencia.

Yunes padre se confrontó con Marko Cortés, dirigente del PAN, quien acusó a Márquez de haber traicionado a la gente que le dio su voto.

Miguel Ángel Yunes Márquez no había aparecido en público desde el sábado pasado cuando dejó de contestarles las llamadas a la coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía; al dirigente del este partido, Marko Cortés, así como al resto de los panistas.

Desde ese momento se especuló que Yunes Márquez le iba a entregar a Morena y aliados el voto que les faltaba para que pasara la Reforma Judicial, pues para que sea avalada la modificación constitucional es necesario la mayoría calificada con 86 votos y solo contaban con 85.

El PAN debe refundarse, dicen gobernadores

Después de que el panista Miguél Ángel Yunes Márquez decidió dar su voto a Morena y aliados para que se aprobara la reforma al Poder Judicial, los gobernadores del PAN señalaron que impulsarán un “proceso de refundación” del partido y calificaron el actuar del veracruzano como “una traición”.

Mediante un comunicado, los gobernadores del PAN (GOAN) recordaron que cuatro senadores fueron electos para votar en contra de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador “y no tuvieron la valentía de honrar su palabra”.

Lo anterior, en referencia a los legisladores Daniel Barreda, Araceli Saucedo, Jesús Sabino Herrera y Miguel Ángel Yunes Márquez. Los tres últimos se unieron al bloque oficialista y aprobaron la reforma judicial; mientras, el primero no asistió a la sesión, ya que su padre estaba retenido en Campeche.

“La defección de uno de nuestros senadores es una traición al país y al mandato popular que recibió. Miguel Ángel Yunes Márquez fue electo senador bajo la causa del PAN para defender las instituciones y democracia de México. Su claudicación es una traición personal y egoísta de graves consecuencias para la República”, dijeron los mandatarios.

Los gobernadores mencionaron que esta decisión del exalcaldesa de Veracruz también daña al PAN, por lo que impulsarán un proceso para refundar el partido con el fin de recuperar sus causas, abrirse hacia nuevas personas e impulsar nuevos cuadros. Además, divulgarán sus valores, como generación de bien común, creación de clase media, apoyo a emprendedores y comerciantes y defensa de la familia.

“México necesita de una mayoría responsable, pero también de oposiciones dignas. Lo peor que puede ocurrir a la República es carecer de oposiciones serias y mayorías tolerantes”, dijeron.

Los gobernadores señalaron que con la Reforma Judicial, el país “sufrió un grave retroceso”, ya que se anuló la división de poderes, por lo que enfatizaron que este es “un golpe”, quizá definitivo, a la democracia mexicana.