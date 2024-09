El ministro Luis María Aguilar visita plantón contra Reforma Judicial en Senado

El ministro Luis María Aguilar acudió al plantón de trabajadores del Poder Judicial de la Federación frente al Senado de la República para mostrarles su apoyo y manifestarse en contra de la Reforma Judicial.

"Todos somos compañeros y estamos en la misma petición, en la misma intención, de qué se mantenga el sistema de la carrera judicial y que sea la gente profesional y preparada la que pertenezca a esta institución", expresó ante medios de comunicación.

"Empecé de oficial judicial, de mecanógrafo, y la vida me fue llevando hasta, cuando me di cuenta, ya era presidente de la Corte. Yo no tenía influencias políticas ni dinero", relató.

''¡No estás solo!'', le gritaron trabajadores del Poder Judicial. Aguilar caminó entre las carpas colocadas en la periferia de Reforma, avenida principal de la capital mexicana.