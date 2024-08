Martí Batres se suma al gabinete de Claudia Sheinbaum como director del ISSSTE

Martí Batres se sumará al gabinete ampliado de Claudia Sheinbaum . La presidenta electa nombró al todavía jefe de Gobierno de la Ciudad de México como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"La Cuarta Transformación no es solamente el cargo, sino las responsabilidades y el encargo. A Martí le he pedido, y él ha aceptado, un encargo fundamental que es ser director del ISSSTE, además de ser director del ISSSTE lo que le he pedido es que me ayude también con las tareas del Fovissste", explicó.

