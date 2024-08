La exdiputada federal y exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se integrará al gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta electa la nombró como titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior.

“La persona que estará encargada del Instituto de Mexicanos en el Exterior es Tatiana Clouthier. Tatiana ella vive en Nuevo León, decidió quedarse ahí, y me dijo, a mí lo que me gustaría y lo hemos estado platicando, entonces ella me va a ayudar mucho. La idea es que Juan Ramón de la Fuente atienda personalmente el tema de los consulados, particularmente Estados Unidos y Canadá", explicó Sheinbaum.